Samanyolu Haber /Gündem / Soylu, SBK'nın uçağını kullandığını doğruladı /25 Haziran 2021 10:31

Soylu, SBK'nın uçağını kullandığını doğruladı

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'a ait lüks uçağı kullandığını doğruladı. Yapılan açıklamaya göre seçim çalışmalarında 12 buçuk saatlik uçuş için 44 bin dolar fatura kesildi ve faturayı Soylu ödedi. Güncel kura göre uçuşun her bir saati yaklaşık 30 bin 600 liraya mal oldu.

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İçişleri Bakanlığı,"Bakan Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını seçim döneminde sıkça kullandığı" haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, uçağın 2017 yılındaki seçim çalışmaları sırasında kiralandığını belirtti. Temasın Söğüt Havacılık ile yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Süleyman Soylu’nun sahibi bulunduğu işyeri adına kesilen faturanın bedeli, yine kendi firmasından ödenerek, süreç tamamlanmıştır" denildi. 

Açıklamada, "iftira" olduğu belirtilen haber için "hukuki haklara başvurulacağı vurgulandı. Ayrıca fatura da paylaşıldı. 

Paylaşılan faturaya göre 12 buçuk saatlik yurt içi blok uçuş için 44 bin ABD doları ödeme yapıldı. Güncel döviz kuruna göre Soylu her bir saatlik uçuş için SBK'ya yaklaşık 30 bin 600 lira ödeme yaptı. 


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