Samanyolu Haber /Gündem / Soylu’ya sert tepki: "Yeri İçişleri Bakanlığı değil, akıl hastanesidir" /09 Ekim 2022 14:36

Soylu’ya sert tepki: "Yeri İçişleri Bakanlığı değil, akıl hastanesidir"

Polislere uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırma talimatı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, "Böyle işkence fantezileri olanın yeri İçişleri Bakanlığı değil, akıl hastanesidir" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Emniyet güçlerimize talimat veriyorum, uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın” sözlerine tepki göstererek, “Böyle işkence fantezileri olanın yeri İçişleri Bakanlığı değil, akıl hastanesidir” dedi.

Bakan Soylu, Kütahya’da katıldığı programda, uyuşturucu satışını önlemek için yaptıkları çalışmaları anlatırken, “Emniyet güçlerimize talimat veriyorum, uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın” ifadesini kullandı. Soylu’nun bu sözlerine çok sayıda hukukçu ve siyasetçi tepki gösterdi.

DEVA Partili Yeneroğlu, sosyal medyadan Soylu’nun açıklamasının olduğu haberi metninden alıntı yaparak, Süleyman Soylu “uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın” buyurmuş. Bu faşist anlayışa göre savcıya, hakime, yargılamaya gerek yok. Emniyetin satıyorsun demesi yeterli. Böyle işkence fantezileri olanın yeri İçişleri Bakanlığı değil, akıl hastanesidir… “Madem ayak kırmayı bu kadar seviyorsunuz, 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçinin, etrafında cirit atan mafya babalarının, borsada milleti soyanların, yetim malına musallat olanların ayağını kırsaydınız o zaman. Bu hezeyanlar gösteriyor ki iyice sıyırmışlar, zulmün sonu yakındır.”


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