Soylu racon kesti: İstediğimize imza atar, istediğimizden çıkarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yaptığı iki açıklamanın ardından bu kez daha net konuştu. İlk açıklamasında "Aldığımız önlemler bizi vatandaşımıza karşı mahcup etmeyecektir" diyen ardından, Dünya'daki ve Avrupa'daki kadın cinayetleri oranlarında Türkiye'yi kıyaslayan Soylu, bugün katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin egemen bir devlet olduğunu ifade ederek, istediği sözleşmeye imza atıp, istediği sözleşmeden çıkabileceğini söyledi.







Bakan Süleyman Soylu Ankara'da katıldığı bir programda konuştu. Cumhuriyet'in haberine Soylu, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kararıyla çekildiği İstanbul Sözleşmesi hakkında şu açıklamaları yaptı:





“Son dönemde İstanbul Sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıyayız. Attığımız tüm adımların hiçbirini İstanbul Sözleşmesi yapmadı. Nasıl göç meselesinin insanlık meselesi olarak altını çizmişsek bu meselenin tamamına da böyle bakıyoruz. Biz egemen devletiz. İstediğimize imza atar, istediğimizden çıkarız. En son Polonya, lezbiyen, gay, trans tüm bunlara itiraz ettiği için Polonya çıktı, dünya da yıkılmadı. Dünyanın karşı karşıya kaldığı cinayet oranları belli, Türkiye'nin de belli. Bizim için 1 sayısı da fazla, bunu ifade ediyorum. Bize bu konuda sanki her şey bitti, yarından itibaren kadınla ilgili meselelerde hiç bir adım atmayacağımızı iddia edenler Türkiye'nin kapasitesine, kanunlarına, hem de bu kadar çabamıza haksızlık etmektedir. Bizim bu sözleşmeden çıkma hakkımız var. Her şey istismar nedeni... Ya şu ideolojik kalıplardan ne olursunuz bir kurtulalım. Bu konuların her biri ile mücadelesi aynı kararlılıkla devam edecektir. Milletimiz bize güvensin.”