Soylu'nun danışmanı yüreklere su serpti: Arabam 1.6 milyon değil 877 bin lira!

Hacıoğlu, "Hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım." notuyla paylaştığı açıklamasında, söz konusu arabayı geçen yıl yarısını borçlanarak 877 bin liraya aldığını ve 10 gün önce de borçlarını ödemek için satışa koyduğunu yazdı.







Açıklamasında babasının 37 yıllık devlet memuru olduğunu, kendisinin ömrünü ülke ve millet hizmetinde geçirdiğini, AKP'de 2002'de siyasete başladığını ve 2016'da da Bakan Soylu tarafından danışmanlık görevine getirildiğini anlatan Hacıoğlu, "5 milyonluk ev" iddiasına da şu şekilde yanıt verdi:





"Yaşadığımız Yanyamaç köyünde 2011 yılında kendi arazimiz üzerinde alt katında babamın, dubleksinde de kendimin oturduğu evin yapımına başladık. 2016 yılında evimizi tamamladık. Sonraki dönemlerde de kalan eksikleri yıllar içerisinde bitirdik. Bahse konu ev, müptezelin ifade ettiği rakamların 6'da birine mal ettiğimiz, ailem ile birlikte yaptığımız evdir. 2016 yılının eylül ayında il başkan yardımcılığı görevindeyken Sayın Bakanımızın tensipleriyle İçişleri Bakan Danışmanlığı görevine getirildim. Bakan Danışmanı olduğum zaman ev bitmişti."





"Danışman maaşıyla ev yaptırıyor"





Son dönemde yayınladığı videolarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan ve kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, 5'inci videosunda, "Süleyman Soylu'nun Ali Faik Hacıoğlu diye danışmanı var. Bu kişi 1 milyon 6 yüz bin liralık arabaya biniyor. Danışman maaşları kaç para? Benim bildiğim 10 bin lira bile yok. Trabzon'da 5 milyon liraya ev yaptırıyor. Danışmanı böyle zengin." ifadelerini kullanmıştı.



