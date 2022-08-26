Soylu'ya zor 'bataklık' soruları: 'İstifa etmeyi düşünür müsünüz?'

CHP İstanbul Milletvekili Emre, Bataklık soruşturması kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialara ilişkin soru önergesi verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine ilişkin açıklama yapan Emre, şu değerlendirmeleri yaptı:







Emre’nin önergeye ilişkin yazılı açıklaması şöyle:







“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA ZARAR VERMEKTEDİR”

“Bataklık Soruşturması kapsamında İçişleri Bakanı ile basında adı geçen iş insanı arasında ilişki olduğu iddia ediliyor. Bu kişi şu anda tutuksuz yargılanıyor. Tutuklanması gerekenler tutuklanmazken, tutuklanmaması gerekenler ne yazık ki tutuklanıyor. Ayrıca emniyet yetkililerinin İçişleri Bakanı’nı da bu kişiyle telefon konuşması yapmaması gerektiği hususunda uyardığı ifade ediliyor. Bunlar ne yazık ki devletin en önemli kurumlarından biri olan İçişleri Bakanlığı’na zarar vermektedir. Sayın Bakan bu iddiaları açıklamak zorundadır.” sözlerini dile getirdi.





“BAKANIN İDDİALAR KARŞISINDA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OTURMASI PİŞKİNLİKTİR”

Bakanın adının bu iddialarda geçmesi büyük bir talihsizliktir ve adının bu iddialarda yer alması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kara bir leke olarak yer alacaktır. İçişleri Bakanı ile ilgili bu iddialar ilk değildir ama bakanın bu iddialar karşısında hiçbir şey olmamış gibi oturması pişkinliktir. Tek adam rejiminin ve onun getirdiği ucube sistemin sonuçları böyle karşımıza çıkıyor. Ancak bunun böyle gitmeyeceği en kısa sürede görülecektir. Milletimiz bu olayları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip etmektedir ama önüne gelecek ilk sandıkta bunun hesabını da soracaktır. Unutulmasın ki hiç kimse kanunlardan üstün değildir. Herkes kanundaki görevini yapmakla yükümlüdür ve yapmak zorundadır.”





SOYLU'YA SORULAR YÖNELTTİ

Cumhuriyet'in haberine göre Emre verdiği soru önergesinde İçişleri Bakanı Soylu’ya şu soruları yöneltti:





“-Basında adı geçen iş insanı hakkında açılmış soruşturmaların sonuçları ne olmuştur? Hangi soruşturmalar tamamlanmış ve hangileri devam etmektedir?





-Basında adı geçen iş insanına soruşturmalar sonucunda verilen cezalar olmuş mudur? Bu cezalar nedir?





-Şahsınızın basında adı geçen iş insanı ile olan ilişkisinin dayanağı nedir?





-Yine iddialara göre, Emniyet yetkilileri tarafından adı geçen iş insanı ile görüşmemeniz konusunda uyarıldığınız ve sizin bu uyarıyı kabul etmediğiniz doğru mudur?





-“Bataklık Soruşturması” başladığından bu yana adı geçen iş insanı ile telefonla ya da yüz yüze bir görüşmeniz söz konusu mudur? Bu iddiaları kanıtlamak amacıyla HTS kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz?





“TÜM BU İDDİALAR KARŞISINDA İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?”

-Emniyet yetkililerince uyarıldıktan sonra basında adı geçen iş insanının telefonlarının memurlarca değil de amir konumunda olan personel tarafından dinlenilmesi talimatı verdiğiniz doğru mudur? Eğer doğruysa bunun sebebi nedir?