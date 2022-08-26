Samanyolu Haber /Dünya / Moderna’dan BioNTech’e şok hırsızlık suçlaması /26 Ağustos 2022 18:23

Moderna’dan BioNTech’e şok hırsızlık suçlaması

Türkiye'de de kullanılan mRNA bazlı Covid-19 aşısını üreten Pfizer ile BioNTech'e şok hırsızlık suçlaması ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'dan geldi.

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Dünya Omicron varyantına karşı geliştirilecek yeni Covid-19 aşılarını beklerken iki Türk’ün Almanya’da kurduğu BioNTech ve Pfizer’a şok bir suçlama ABD’den geldi…

Türkiye’de de kullanılan mRNA bazlı Covid-19 aşısını geliştiren Pfizer/BioNTech’in rakibi olan Moderna, çok sert bir hamle yaptı ve iki şirketi “mRNA teknolojisini kopyalamakla” suçladı.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’ta yer alan haberde, Moderna’nın Pfizer ve BioNTech’e dava açacağı duyuruldu. Moderna’nın yaptığı açıklamada, “İki şirket çığır açan teknolojiyi çaldı” denildi. ABD merkezli şirket mRNA teknolojisinin patentlerinin kendilerinde olduğunu duyururken yasal yollara başvurulacağını da kaydetti.

“AMACIMIZ PİYASADAN ÇEKİLMESİ DEĞİL”
Türkiye’de de kullanılan ve Comirnaty ismiyle isteyen ve uygun kişilere yapılan aşının akıbeti ile ilgili de Moderna’dan bir açıklama geldi. 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 salgınına karşı aşılamanın devam etmesi gerektiğini duyuran  ABD’li şirket, “Amacımız Pfizer/BioNTech aşısının pazardan çekilmesini ya da kullanılmaması değil” diyerek bu aşıların kullanımına devam edilebileceğinin sinyalini verdi.

Moderna 8 Mart’tan sonraki bütün zararların karşılanması için harekete geçtiklerini duyururken şirketin CEO’su Steohane Bancel de, “Biz yaratmak için milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ve geliştirdiğimiz mRNA teknolojisini korumak için bu davaları açıyoruz” ifadesini kullandı. Moderna ayrıca Pfizer ve BioNTech’in az gelişmiş 92 ülkeye yaptığı satıştan elde edilen gelirlere yönelik de dava açılmayacağının altını çizdi.

Financial Times, özel haberinde Pfizer ve BioNTech’ten yetkililerle iletişime geçtiklerini açıklarken bu şirketlerden Moderna’nın hamlesi ve davası ile ilgili bir yanıt gelmediği belirtildi.
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