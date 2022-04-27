Soyulmaya hazır mısınız Türk halkı?: Yeni ‘Zafer’ler geliyor













Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaası sürerken, planlanan yolcu kapasitesinin gerçeklikten ne kadar uzak olduğu ortaya çıktı. Toplam nüfusu 235 bini bulan bu iki kentin havalimanı için yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon olarak açıklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verileri incelendiğinde plansızlığın verileri ortaya döküldü. Gümüşhane ve Bayburt’a komşu dört havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin Havalimanı’nın ise önümüzdeki ay açılması bekleniyor. DHİ verilerine göre komşu dört havalimanının yılın ilk 3 ayında kullanan yolcu sayısı 2 milyonu bile bulmuyor.Trabzon Havalimanı’nı bu yılın ilk üç ayında 536 binin üzerinde yolcu kullanırken, Erzurum Havalimanı’nını kullanan sayısı 245 bin 237 oldu. 2015’te açılan Ordu-Giresun Havalimanı’nı 166 bin 708 yolcu, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nı ise yalnızca 53 bin 958 yolcu kullandı.Gümüşhane’nin Köse ilçesi Salyazı köyünde devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanı projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ocak 2018’de düzenlediği ihaleyi Onur Taahhüt Taşımacılık firması 174 milyon 748 bin TL ile kazandı.Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017’de yaptığı açıklamada, “Her 100 kilometrede bir havalimanı” amacıyla Karaman, Yozgat ve Gümüşhane-Bayburt havalimanlarının 2020 yılına kadar bitirileceğini ve toplam maliyetinin 800 milyon lira olacağını açıklamıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ahmet bey (Ahmet Arslan) işi hızlı tutacağız. 2020 diye bana tarih verdiniz, ben diyorum ki seçim öncesi bu bitecek. Yoğun çalışacağız. Bize yakışanı yapacağız. İnşallah 2019 seçim kampanyasına uçağımızla geliriz. Olur değil mi? Olur” ifadelerini kullanmıştı. Havalimanı inşaatı sürüyor. Bittiğinde maliyetinin 285 milyon TL olması bekleniyor.Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 25 Kasım 2012 yılında tamamlanarak hizmete açılan Kütahya'daki Zafer Havalimanı açıldığı günden bu yana her yılı zararla kapattı. 2021’de de havalimanını kullanan kişi sayısı 22 bin 936’da kaldı. Havalimanının 2021 yolcu garantisi bir önceki yıla göre 38 bin 381 yolcu artışı öngörüsüyle 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlenmişti. Yolcu kapasitesi için yapılan hesaplamadaki pay yüzde 98,2 oldu. Havalimanı işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda 10 Euro ödeniyor. 50 milyon Euro’luk yatırım maliyeti olan işletmeci şirkete devlet, 2012-2020 döneminde toplamda 45,9 milyon Euro’luk garanti ödemesi yapmıştı. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044 yılına kadar para çıkacak. Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu ise 1 milyon 678 bin kişi. Yani havalimanı için neredeyse 3 ilin nüfusu kadar yıllık yolcu garantisi verildi.