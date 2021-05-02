Samanyolu Haber /Dünya / SpaceX ve NASA görevi için uzayda bulunan astronotlar geri döndü /02 Mayıs 2021 12:11

SpaceX ve NASA görevi için uzayda bulunan astronotlar geri döndü

SpaceX ve NASA tarafından gerçekleştirilen 'insanlı ilk operasyonel uçuşun' astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya döndü. 6 ay süren görevlerini tamamlayan astronotları taşıyan kapsül, Florida açıklarına indi.

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ABD'li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) astronot Soiçi Noguçi'yi taşıyan SpaceX'in Dragon kapsülü 6.5 saatlik yolculuğun ardından ABD'nin Florida eyaletinde Panama City açıklarına indi. Apollo 8’in Pasifik Okyanusu’na 27 Aralık 1968’de inişinden bu yana, ilk defa ABD mürettebatlı bir uzay aracı denize iniş gerçekleştirdi.

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 167 gün kaldı. Böylece mürettebat, 'uzayda en uzun süre kalma' (5 aydan fazla) rekorunu kırmış oldu.

SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Hizmetleri programı kapsamında Crew Dragon mekiği ile ISS'ye astronot taşıyor.

Şirket, 'Demo-1' adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de 'Demo-2' adı verilen insanlı test uçuşuyla iki astronotu istasyona taşımıştı.

SpaceX, 'Crew-1' adını verdiği görev kapsamında Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı. 'Crew-1 görevi', NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı 'Soyuz' mekikleriyle taşınıyordu.
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