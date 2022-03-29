SPD, 23 yıl sonra ilk kez Saarland seçimlerini kazandı

Almanya'da Saarland seçimlerini, oyunu yüzde 13,9 oranında artıran SPD kazandı Saarland Eyalet Meclisi seçiminde Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) yüzde 43,5 oyla birinci oldu. Saarland'da 750 binin üzerindeki seçmenin oy kullandığı eyalet seçimlerinde SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi), mecliste mutlak çoğunluğa erişerek, tek başına hükümet kurma hakkını kazandı.









Saaraland eyaletindeki SPD’nin başbakan adayı Anke Rehlinger, partilere yönelik yaptığı konuşmada, 23 yıl sonra ilk kez bu eyalette sosyal demokratların birinci parti çıktığına işaret etti. Rehlinger, SPD'nin yüksek oy oranı aldığını ve halkın partisine güvendiğini ifade ederek, "Bu aynı zamanda büyük bir sorumluk yüklüyor. Bu görevi yerine getireceğiz." dedi.









Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise bir önceki seçime göre 12,2 puan düşüş yaşadı ve yüzde 28,6 ile ikinci oldu. Böylelikle 1999'dan sonra ilk kez SPD, Saarland Eyalet Meclisi seçimlerinde CDU'yu geride bıraktı. Yeşiller ve liberal parti FDP‘nin oylarını küçük oranda arttırmalarına rağmen yine de yüzde 5’lik oy barajının altında kaldıkları için meclise giremediği seçimde aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 5,7 ile üçüncü oldu.









AFD bir önceki seçimlere göre 0,5 puan oy kaybederken, Yeşiller oy oranını yüzde 1, FDP de yüzde 1,5 oranında artırdı. Sol Parti ise bir önceki seçime göre yüzde 10,3 puan kaybederek yüzde 2,6’ya gerileyerek meclis dışında kaldı. Bu sonuçlara göre, eyalet meclisinde SPD 29, CDU 19, AfD 3 milletvekili çıkardı. Saarland Eyalet Meclisinde 51 sandalyenin bulunmasından dolayı SPD Saarland'da tek başına hükümeti kurabilecek.









2018 yılından bu yana Saarland Başbakanı olan ve seçime partisi CDU'nun başbakan adayı Tobias Hans ise ARD'ye yaptığı açıklamada CDU'nun acı bir yenilgi aldığını belirterek, bu mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Saarland’da 2012 yılından bu yana Hıristiyan demokratların büyük ortak olduğu CDU-SPD koalisyonları tarafından yönetiliyordu.



