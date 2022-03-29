Beştaş: Çeteye çete, hırsıza hırsız diyoruz

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında “‘Beşli çete’ demek yasaklanıyor. ‘Beşli çete’ diyen gazetecilere üç yıla kadar hapis öngörülüyormuş. Bu çete Türkiye üzerine, AKP eliyle karabasan gibi çöktü. Şimdi bunlara özel yasa getiriliyor. Çete yerine ne diyelim? Mahmut mu diyelim? Abbas mı diyelim? Çeteye çete, hırsıza hırsız diyoruz.” açıklamasını yaptı.







Beştaş, “Muhalefeti ve iktidarı ile Nevroz’u görmedi. Hem muhalif basın hem yandaş medya çığlığı ve talepleri yazmadı. Kürtçe konuştuğumuzda ‘bilinmeyen dil’ diye, ‘x’ diye tutaklara geçiyor. Bunu da bilinmeyen kutlama olarak mı kodladılar. İki yaşındaki çocukların üstünü çıkarmışlar, sarı-kırmızı-yeşil renk var diye. Nevroz meydanlarını boş göstermek için her türlü yöntem kullanıldı ama halk barajları yıktığı gibi bütün bentleri aşarak Nevroz’unu kutladı. Hiçbir engellemeniz, halkın önünde duramaz. Milyonlar; barış, demokrasi ve özgürlük istediğini haykırdı. 2015 Dolmabahçe Mutabakatı’nın arkasında olduğunu ilan etti. Diyalog kanallarının açılmasını da en üst perdeden ilan etti. Halkın talebi, savaş politikasına karşı barış politikasıdır. Barış talebidir” dedi.





Özel harekatın atış talimi yaptığı yerde cansız bedeni bulundu





Beştaş, “Muharrem Aksan, 16 yaşında Urfalı bir Kürt çocuğu. Fırat’ın kenarında cansız bedeni bulundu, beden bile diyemiyorum, uzuvları parçalanmış. Özel harekat polislerinin atış talimi yaptığı bir yerde cansız bedeni bulundu. Fırat’ın kenarlarındaki ölümlerden kimsenin haberi olmadı. Karartılıyor. Bu bir cinayet mi? Eline bir malzeme mi aldı, patladı? Ne oldu? Soruların cevabını bilmiyoruz. Yeni bir cezasızlık ile karşılaşmak istemiyoruz. Bununla ilgili soruşturmanın yakından takipçisi olacağız. Bir Kürt çocuğunun daha ölümünden büyük üzüntü duyduğumuzu yinelemek istiyorum” diye konuştu.









AKP’nin getirdiği kanun teklifine tepki gösteren Beştaş, sözlerine şöyle devam etti; “Skandal maddeler var, bu kanun teklifinde. ‘Beşli çete’ demek yasaklanıyor, artık. Vergi kaçıranlara yine af imkanı geliyor. ‘Beşli çete’ diyen gazetecilere, üç yıla kadar hapis cezazı öngörülüyormuş. Söz konusu şirketlere yönelik güvensizleştirici ve itibarsızlaştırıcı ifade olarak belirttiği için... İtibarsızlaştırma ne demek, güvensizlik ne demek? ‘Beşli çeteye’ sizin dışınızda güvenen var mı? Bir avuç insan dışında onlara itibar atfeden var mı? Çöreklenmişler devletin içine; halkın vergileri ile yiyorlar da yiyorlar. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yemeye devam ediyorlar. Kamu İhale Kanunu, bu çete için kaç defa değiştirildi? Sayamıyoruz bile. Çeteye çete, hırsıza hırsız diyoruz. Adı ne ise onu söyleyeceğiz.”



