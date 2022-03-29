Belediye müzelerine ve paha biçilmez eserlere gözdiktiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararname ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı onayıyla belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilecek. Müzelerdeki tüm eserlerle ilgili tasarruflar da başkanlık yetkisine geçecek.











Yapılan düzenleme ile daha önce Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığının görev alanındaki "başkanlığın envanterindeki tarihi objelerin restorasyon ve konservasyonlarını yapma veya yaptırma ile tarihi objelerin yaşatılmasına ilişkin gerekli önlemleri alma" görevi Restorasyon Dairesi Başkanlığına verildi. Personel Dairesi Başkanlığının görev alanındaki "genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenleme ve yerine getirme" görevi de Özel Kalem Müdürlüğüne devredildi. Ayrıca başkanlığa bağlı birimlerde şartlara uygun çalıştırılacak zanaatkar temin edilememesi halinde, söz konusu işlerde zanaatında ustalaşmış ve temayüz etmiş olmak şartıyla belge aranmaksızın da zanaatkar çalıştırılabilecek.









Kararnameye göre, 1'i daire başkanı olmak üzere, koruma ve güvenlik amiri (10), müze memuru (24), koruma ve güvenlik görevlisi (60) ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni (16) unvanlarından oluşan toplam 111 kadro ihdası gerçekleşti.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı müzeler şöyle:





Yerebatan Sarnıcı

Tanzimat Müzesi

Miniatürk Müzesi

Kont Szechenyi İtfaiye Müzesi

Atatürk Müzesi

Aşiyan Müzesi

İSKİ Su Medeniyetleri Müzesi – Terkos Pompa

İSKİ Su Medeniyetleri Müzesi Cendere Hamidiye Pompa İstasyonu

Tekfur Sarayı Çini Müzesi

Şehir Müzesi (Depo)





İstanbul’daki üniversitelere bağlı müzeler





İstanbul Üniversitesi Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kulesi Anıt Müzesi

II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Müzesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi

Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi

İstanbul Üniversitesi Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesi



