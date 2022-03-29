Türkiye’nin gerçek gündemi asgari ücret: “Erdoğan’la konuştum asgari ücrete…”

Temel gıda maddelerindeki başta olmak üzere emtiadaki fiyat artış hızı her geçen gün katlanıyor. Faturalar da çabası. Yılbaşında işçiye yapılan zammın da daha 3’üncü ay bitmeden bir anlamı kalmadı.





Asgari ücrete Temmuz ayında ikinci bir zam yapılması gündemde ancak üçüncü ayın sonunda açlık sınırı 5 bin lira sınırına dayındı. Asgari ücrete yapılanacak bin lira civarındaki artış da yeterli olmayacak.





Türk-İş’in her ay yaptığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın mart 2022 sonuçları belli oldu. Buna göre, mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 6 bin 473 lira oldu.





10 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR

DİSK’in “Asgari Ücret Gerçeği-2022” başlıklı raporuna göre bugün Türkiye’de 10 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Rapor; 3 milyon 400 bin işçinin asgari ücretin altında bir ücretle çalıştığını ve bin 500 liradan daha az ücretle çalışan işçi sayısının da 1 milyon 700 bin olduğunu ortaya koyuyor.





Asgari ücret, aralık ayında yüzde 50’nin üzerinde zam yapılarak 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Yeni yılla birlikte peş peşe gelen zamlar sonrası asgari ücretlinin alım gücü hızla düştü. Bu durum normalde yılda bir kez yapılan asgari ücret artışlarının ikiye çıkarılmasını gündeme getirdi. Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 25 oranında bir zam yapılması planlanıyor. 3. ayda 5 bin liraya dayanan açlık sınırının 7 aya kadar artışını devam ettirmesi halinde yapılacak yüzde 25 artışın bir anlamı kalmayacak.





BÖYLE GİTMEZ

Eskişehir’de yapılan DİSK Temsilciler Kurulu toplantısına katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Çerkezoğlu, “Akaryakıta, benzine her gün neredeyse zam geliyor. Elektriğe, doğalgaza, suya yüzde yüz 25’lere varan aylık zamlar var. Böylesi bir süreçte işçiler, emekçiler, ücretiyle birlikte geçinenler hayatını sürdüremez durumda. Bu yüzden hayat pahalı, emek ucuz. Bu böyle gitmez. Gerçekten bu böyle gitmez. Bu politikaların değişmesi lazım” dedi.





ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜM

Kocaeli Gazetesi’nden Serhat Güneş’in haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyleyen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, asgari ücret ve emekli maaşlarına zam geleceğini iddia etti.





Zam konusunda kesin ifadeler kullanan Sancaklı, “İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75’ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir” dedi.