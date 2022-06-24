Spor Toto Süper Lig maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu

Yeni sezon öncesinde Spor Toto Süper Lig maçlarının yayını konusunda bir anlaşmaya varılamamıştı.





Bir süredir belirsizliğin devam ettiği Spor Toto Süper Lig yayın anlaşması konusunda kararın verildiği açıklandı.





Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada yayınlara beIN Sports üzerinden devam edileceği duyuruldu.





Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:





TFF ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, 24 Haziran Cuma günü Riva'da düzenlenecektir.









