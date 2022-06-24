Samanyolu Haber /Dünya / ABD Yüksek Mahkemesi silah düzenlemesini iptal etti /24 Haziran 2022 00:07

ABD Yüksek Mahkemesi silah düzenlemesini iptal etti

Meydana gelen saldırılar sonrasında ABD'de yüksek oranlarda olan bireysel silahlanmayı dizginlemek adına New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararının Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle yüksek mahkeme tarafından iptal edildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD'de Yüksek Mahkeme, silah kanununu sertleştiren yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu. 1911'de New York eyaletinin, silah taşımak isteyen kişilerden buna ihtiyacı olduğuna dair belge talep ettiğini söyleyen ABD Başkanı Biden, "'Bu karar hepimizi korkuya sürüklemiştir" ifadesini kullandı. New Yorklular ise karara tepki gösterdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Son günlerde artan silahlı şiddet olaylarıyla silah düzenlemelerinin gündeme geldiği ABD'de Yüksek Mahkeme, bugün tartışmalı bir karara imza attı.

New York eyaletinin, kişilerin tabanca taşımasına belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdiği kararı değerlendiren mahkeme, 3'e karşı 6 oy ile düzenlemeyi iptal etti.

Yüksek Mahkeme'deki 6 muhafazakar yargıcın oyuyla alınan karara karşı çıkan 3 liberal yargıç ise muhafazakarları bu kararın "ölümcül sonuçlarını düşünmemekle" suçladı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Yüksek Mahkemesi silah düzenlemesini iptal etti Sonraki Haber >>

Hak arayışı için yürümek Hizmet prensiplerine aykırı mıdır?

Hak arayışı için yürümek Hizmet prensiplerine aykırı mıdır?

Emine Erdoğan'a protesto şoku!

Emine Erdoğan'a protesto şoku!

Eyleme Çağrı

Eyleme Çağrı

AKP'li Kurtulmuş'tan canlı yayında geri vites

AKP'li Kurtulmuş'tan canlı yayında geri vites

AIHM önünde yapılacak eylem neden önemli?

AIHM önünde yapılacak eylem neden önemli?

Nurullah Albayrak: AİHM'den tek istediğimiz görevini yaoması

Nurullah Albayrak: AİHM'den tek istediğimiz görevini yaoması

AIHM, gazetecilerle ilgili kararlarını bir an önce vermeli

AIHM, gazetecilerle ilgili kararlarını bir an önce vermeli

AİHM'e "artık yeter" demek için buluşuyorlar

AİHM'e

AİHM'e "artık yeter" demek için buluşuyorlar

AİHM'e

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:37:56