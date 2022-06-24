ABD Yüksek Mahkemesi silah düzenlemesini iptal etti

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD'de Yüksek Mahkeme, silah kanununu sertleştiren yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu. 1911'de New York eyaletinin, silah taşımak isteyen kişilerden buna ihtiyacı olduğuna dair belge talep ettiğini söyleyen ABD Başkanı Biden, "'Bu karar hepimizi korkuya sürüklemiştir" ifadesini kullandı. New Yorklular ise karara tepki gösterdi. ABD'de Yüksek Mahkeme, silah kanununu sertleştiren yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu. 1911'de New York eyaletinin, silah taşımak isteyen kişilerden buna ihtiyacı olduğuna dair belge talep ettiğini söyleyen ABD Başkanı Biden, "'Bu karar hepimizi korkuya sürüklemiştir" ifadesini kullandı. New Yorklular ise karara tepki gösterdi.





Son günlerde artan silahlı şiddet olaylarıyla silah düzenlemelerinin gündeme geldiği ABD'de Yüksek Mahkeme, bugün tartışmalı bir karara imza attı.





New York eyaletinin, kişilerin tabanca taşımasına belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdiği kararı değerlendiren mahkeme, 3'e karşı 6 oy ile düzenlemeyi iptal etti.









ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.Yüksek Mahkeme'deki 6 muhafazakar yargıcın oyuyla alınan karara karşı çıkan 3 liberal yargıç ise muhafazakarları bu kararın "ölümcül sonuçlarını düşünmemekle" suçladı.