Samanyolu Haber /Teknoloji / Bilimadamları şaşkın: İşte dünyanın en büyük bakterisi /24 Haziran 2022 07:45

Bilimadamları şaşkın: İşte dünyanın en büyük bakterisi

Bilim insanları, Karayipler’de mangrov bataklığında dünyanın en büyük bakterisini keşfetti. Dİğer bakterileri görmek için mikroskop kullanılırken, bunun çıplak gözle de görülebildiği açıklandı.

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Euronews'in haberin göre, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’nda çalışan deniz biyoloğu Jean-Marie Volland, yaklaşık bir insan kirpiği büyüklüğünde olan bakterinin bugüne kadar bilinenlerin en büyüğü olduğunu söyledi.

Keşif ile ilgili makale, perşembe günü Science dergisinde yayımlandı.

Guyana’daki Fransız Antilleri Üniversitesi’nden deniz biyoloğu olarak görev yapan ve keşfi ilk yapan bilim insanı Olivier Gros, bu büyük bakteriyle 2009 yılında bir bataklıkta karşılaştı.

Olivier Gros ve arkadaşları “magnificent sulfur pearl” (muhteşem kükürt inci) adını verdikleri 0,9 santimetre uzunluğundaki bu ipliksi yapının  önce bakteri olduğunu anlamadı çünkü boyut olarak çok ama çok büyüktü.

Gros ve ekip arkadaşları, çürümekte olan mangrov yapraklarının üzerindeki bu ince uzun ipliksi yapının aslında bir bakteri olduğunu ise gerekli genetik analizler tamamlandıktan çok sonra fark edebildi.

Detaylı genetik analizler sonucu, organizmanın tek bir bakteri hücresi olduğu ortaya çıkarıldı.

Gros ve arkadaşlarının bataklıkta istiridye kabukları, kayalar ve cam şişelere yapışmış bir şekilde bu bakteriyi gözlemlediği bildirildi.

Washington Üniversitesi’nde mikrobiyolog olarak çalışan Petra Levin, bu buluş için “Bu harika bir keşif. Bu dev bakterilerden kaç kaç tanesinin daha keşfedilmediği sorusunu da ortaya çıkarıyor ve bize bakterileri asla ve asla küçümsemememiz gerektiğini hatırlatıyor.” dedi.

Bu arada bilim insanlarının bu bakteriyi henüz laboratuvar ortamında çoğaltmayı başaramadığı, bulunan bakterinin hücresinin diğer bakterilere oranla alışılmadık bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor.
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