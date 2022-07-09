Sri Lanka’da başbakanın evi ateşe verildi

Sri Lanka kaynakları, protestocuların konutunun etrafını sardığı Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın kaçtığını söyledi.
Nerede olduğu bilinmeyen Başbakan Ranil Wickremesinghe, evinin basılmasının ardından istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamıştı.
Wickremesinghe, ailesiyle beraber ateşe verilen kendi evinde ikamet ediyor, resmi başbakanlık konutunu ise sadece hükümet işleri için kullanıyor.
AFP’nin aktardığı habere göre, ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka’da, protesto gösterileri düzenleniyor. Colombo ve civarında dün yerel saatle 21.00'da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı nedeniyle sabah kaldırılmıştı.
Savunma kaynakları, protestocuların konutunun etrafını sarması üzerine Sri Lanka Devlet Başkanı’nın kaçtığını aktardı.
Sri Lanka medyasının aktardığı habere göre, protestocular kaçan Devlet Başkanı Rajapaksa'nın konutunu bastı.
Facebook’ta canlı yayınlanan videolarda Devlet Başkanı’nın konutu içinde yüzlerce protestocunun bayraklar salladığı, odaları bastığı ve Rajapaksa karşıtı sloganlar attığı görüldü.
Reuters’a konuşan hastane kaynakları, protestolarda ikisi polis, en az 21 kişinin yaralandığını söyledi.
Başbakan, kabineyi topladı
AFP'nin aktardığı habere göre, Sri Lanka Başbakanı, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın kaçmasının ardından acil kabine toplantısı düzenledi.
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremensinghe, tüm partilerden oluşan bir hükûmetin kurulmasının önünü açmak için istifa edebileceğini söyledi.
İstifa kararı aldı
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa edeceğini duyurdu. Başbakan Sözcüsü Dinouk Colombage, Wickremesinghe'nin parti liderlerine yeni bir hükümet üzerinde anlaşmaya varıldığında istifa edeceğini söylediğini açıkladı.(İHA)
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka'daki protesto gösterilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Başbakan Wickremesinghe'nin evi ateşe verildi
Protestocular ve polis arasındaki gerilimin, Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremensinghe'nin ülkenin başkenti Colombo'da bulunan konutunun dışında yoğunlaşması üzerine potestocular, Başbakan Wickremensinghe'nin konutunu ateşe verdi.