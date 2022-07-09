Sri Lanka’da başbakanın evi ateşe verildi

Sri Lanka kaynakları, protestocuların konutunun etrafını sardığı Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın kaçtığını söyledi.





Nerede olduğu bilinmeyen Başbakan Ranil Wickremesinghe, evinin basılmasının ardından istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Wickremesinghe, ailesiyle beraber ateşe verilen kendi evinde ikamet ediyor, resmi başbakanlık konutunu ise sadece hükümet işleri için kullanıyor.





AFP’nin aktardığı habere göre, ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka’da, protesto gösterileri düzenleniyor. Colombo ve civarında dün yerel saatle 21.00'da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı nedeniyle sabah kaldırılmıştı.





Savunma kaynakları, protestocuların konutunun etrafını sarması üzerine Sri Lanka Devlet Başkanı’nın kaçtığını aktardı.





Sri Lanka medyasının aktardığı habere göre, protestocular kaçan Devlet Başkanı Rajapaksa'nın konutunu bastı.





Facebook’ta canlı yayınlanan videolarda Devlet Başkanı’nın konutu içinde yüzlerce protestocunun bayraklar salladığı, odaları bastığı ve Rajapaksa karşıtı sloganlar attığı görüldü.





Reuters’a konuşan hastane kaynakları, protestolarda ikisi polis, en az 21 kişinin yaralandığını söyledi.