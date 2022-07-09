Zelenski bazı büyükelçileri görevden aldı

Alman basını paylaşmıştı

Hafta ortasında Alman basınında yer alan haberlerde, Ukrayna’ya yeteri kadar destek vermediği gerekçesiyle Almanya’ya ve Alman siyasetçilere yönelik sert açıklamalarda bulunan ve bu nedenle tepki çeken Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik‘in merkeze çekileceği paylaşılmıştı.

Alman basınında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklara dayanılarak verilen haberlerde, Ukrayna hükümetinin Melnik’in Kiev’e dönerek, Dışişleri Bakanlığında görevlendirilmesine karar verdiği belirtilmişti.

Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla başlayan savaş sürecinde son aylarda Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz’a yönelik diplomatik teamüllere uymayan sert sözleri ile Alman siyasetinde ve kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.





Açıklamalarında Almanya’nın Ukrayna’ya yeteri kadar destek vermediğini iddia eden Melnik, savaşın daha ilk günlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier‘i ağır sözlerle eleştirerek, "Steinmeier’in Rusya ile olan ilişkisi dokunulmaz, hatta kutsal bir boyutta. Ukrayna’ya bir saldırı savaşı başlatılması bile onun bu yaklaşımını etkilemiyor" demişti.





Büyükelçi Melnik‘in son olarak bir Alman gazeteciye verdiği röportajda, 2. Dünya Savaşı’nda aktif olan Ukraynalı partizan lider ve Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera’ya duyduğu saygıyı dile getirmesi Alman siyasetinin yanı sıra Yahudi örgütlerin sert tepkisine neden olmuştu.