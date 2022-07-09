Zelenski bazı büyükelçileri görevden aldı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin bugün Ukrayna'nın Almanya, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, Norveç ve Macaristan büyükelçilerini görevden aldığı açıklandı.
Söz konusu kararnamede görevden alınmalarla ilgili bir gerekçe gösterilmedi.
Elçilere yeni görevler verilip verilmeyeceği de henüz belli değil.
Zelenski, diplomatlarını Rusya'nın 24 Şubat’ta başlayan işgaline karşı kendini savunan Ukrayna'ya uluslararası destek ve askeri yardım toplamaya çağırıyor.
Kiev'in, özellikle büyük ölçüde Rus enerji kaynaklarına bağımlı ve aynı zamanda Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya ile ilişkileri son dönemde hassas bir konu olmuştu.
İki ülke hükümetleri, şu anda Kanada'da bakımda olan bir Alman yapımı türbin konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Almanya, Ottawa'dan Avrupa'ya gaz pompalaması için türbini Rus doğalgaz devi Gazprom'a iade etmesini istiyor.
Kiev, türbini Rusya'ya göndermenin Moskova'ya uygulanan yaptırımların ihlali olacağını söyleyerek Kanada'yı türbini kullanmaya devam etmeye çağırdı.
Alman basını paylaşmıştı
Hafta ortasında Alman basınında yer alan haberlerde, Ukrayna’ya yeteri kadar destek vermediği gerekçesiyle Almanya’ya ve Alman siyasetçilere yönelik sert açıklamalarda bulunan ve bu nedenle tepki çeken Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik‘in merkeze çekileceği paylaşılmıştı.
Alman basınında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklara dayanılarak verilen haberlerde, Ukrayna hükümetinin Melnik’in Kiev’e dönerek, Dışişleri Bakanlığında görevlendirilmesine karar verdiği belirtilmişti.
Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla başlayan savaş sürecinde son aylarda Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz’a yönelik diplomatik teamüllere uymayan sert sözleri ile Alman siyasetinde ve kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.
Açıklamalarında Almanya’nın Ukrayna’ya yeteri kadar destek vermediğini iddia eden Melnik, savaşın daha ilk günlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier‘i ağır sözlerle eleştirerek, "Steinmeier’in Rusya ile olan ilişkisi dokunulmaz, hatta kutsal bir boyutta. Ukrayna’ya bir saldırı savaşı başlatılması bile onun bu yaklaşımını etkilemiyor" demişti.
Büyükelçi Melnik‘in son olarak bir Alman gazeteciye verdiği röportajda, 2. Dünya Savaşı’nda aktif olan Ukraynalı partizan lider ve Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera’ya duyduğu saygıyı dile getirmesi Alman siyasetinin yanı sıra Yahudi örgütlerin sert tepkisine neden olmuştu.