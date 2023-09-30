Samanyolu Haber /Gündem / Stajyer avukat Kübra, doğum gününde 11. kattan 'düştü' /30 Eylül 2023 12:23

Stajyer avukat Kübra, doğum gününde 11. kattan 'düştü'

İstanbul Kartal’da stajyer avukat olan Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen genç kızın doğum günü olduğu belirlendi. Ekipler konuya ilişkin çalışma başlattı.

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Kartal’da bulunan bir plazada, dün saat 20.30 sıralarında bir hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Kübra Nur Avcı, çalıştığı plazanın 11. katından aşağı 'düştü'.

Sesleri duyan çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, konuya ilişkin çalışma başlattı.

DOĞUM GÜNÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler esnasında stajyer avukat Avcı’nın doğum gününde hayatını kaybettiği belirlendi.

Avcı’nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakini Serdar Şefik, "Evde oturuyorduk, büyük bir gürültü koptu. Sonra komşular aradı. Yukarıdan biri atlamış aşağı dedi. Ambulans ekipleri geldi. Vefat etmiş herhalde Allah ailesine sabır versin" dedi.

"MAALESEF ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTIK"

Bir diğer vatandaş Ahmet Kaymaz ise, "Biz karşı binada oturuyoruz. Bir ses duyduk, patlama sesi gibi. Hemen cama çıktık, olay yerini gördük. Maalesef acı manzarayla karşılaştık. Üst kattan düştüğünü gördük. Cam sesi geldi. Herhalde bir yere çarpıp tekrar düşüyor. Böyle acı bir olaya şahit olduk maalesef" diye konuştu.
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