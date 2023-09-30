Samanyolu Haber /Gündem / Saray yargısından 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı /30 Eylül 2023 12:15

Saray yargısından 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ve yolsuzluk’ iddialarında ismi geçenlerden Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında yapılan suç duyuruları için “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

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Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker, geçen yıl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, TOBB Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı ve Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren’in adının karıştığı rüşvet iddiasını gündeme getirmişti.

Peker, iş insanı Mine Tozlu Sineren’den, borsada bir işlemi gerçekleştirmek için rüşvet istendiğini ve ismi geçen diğer kişilerin de bu rüşvet ağının içinde olduğunu öne sürdü.

MUHALEFET KONUYU YARGIYA TAŞIDI

CHP, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi ‘rüşvet ve yolsuzluk’ iddialarında ismi geçenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAŞSAVCILIKTAN ‘TAŞKESENLİOĞLU’ KARARI

Muhalefet partilerinin suç duyurularını işleme alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 yıl 1 ay sonra 28 Eylül’de “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Cumhuriyet’in ulaştığı kararda, “Dosyanın tetkikinde; Sermaye Piyasası Kurulu eski Başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında isnat edilen eylemlerden dolayı soruşturma yapılabilmesi için muhakeme şartı olan ‘kurul başvurusu’ bulunmadığı, bu nedenle muhakeme şartı gerçekleşmediğinden atılı eylemlerden dolayı şikayet edilen Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma yapılamayacağı anlaşılmakla, şikayetçilerin başvurusuna ilişkin soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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