Saray yargısından 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı

Peker, iş insanı Mine Tozlu Sineren’den, borsada bir işlemi gerçekleştirmek için rüşvet istendiğini ve ismi geçen diğer kişilerin de bu rüşvet ağının içinde olduğunu öne sürdü.
MUHALEFET KONUYU YARGIYA TAŞIDI
CHP, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi ‘rüşvet ve yolsuzluk’ iddialarında ismi geçenler hakkında suç duyurusunda bulundu.
BAŞSAVCILIKTAN ‘TAŞKESENLİOĞLU’ KARARI
Muhalefet partilerinin suç duyurularını işleme alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 yıl 1 ay sonra 28 Eylül’de “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.
Cumhuriyet’in ulaştığı kararda, “Dosyanın tetkikinde; Sermaye Piyasası Kurulu eski Başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında isnat edilen eylemlerden dolayı soruşturma yapılabilmesi için muhakeme şartı olan ‘kurul başvurusu’ bulunmadığı, bu nedenle muhakeme şartı gerçekleşmediğinden atılı eylemlerden dolayı şikayet edilen Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma yapılamayacağı anlaşılmakla, şikayetçilerin başvurusuna ilişkin soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.