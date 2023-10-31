Samanyolu Haber /Gündem / Starbucks'tan kovuldu: İntikamı acı oldu /31 Ekim 2023 15:52

Starbucks'tan kovuldu: İntikamı acı oldu

Starbucks'taki işinden kovulan eski çalışan, içecek tariflerini sosyal medyada paylaşarak intikam aldı.

SHABER3.COM

Bir Starbucks çalışanı işinden kovulduktan sonra intikam almak için beklenmedik bir yola başvurdu. Eski çalışanın aldığı intikam gündem oldu.



Eski bir Starbucks çalışanı işinden kovulduktan sonra intikam almak için ilginç bir yola başvurdu. O çalışan, dünyanın dört bir yanında binlerce şubesi olan ve dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks'a ait içeceklerin tariflerini sızdırdı.


O eski çalışanın yaptığı sosyal medya paylaşımında Starbucks'a ait Chocolate Mocha, Coconutmilk Vanilla Latte, Iced Caramel Macchiato ve Coconut Mocha Macchiato içeceklerinin tarifleri görülüyor.

Starbucks'ın içeceklerinin tariflerinin sızdırılması ise sosyal medyada gündem oldu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Starbucks'tan kovuldu: İntikamı acı oldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:09:56