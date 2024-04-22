Steinmeier'in Türkiye'de ilk görüşmesi İmamoğlu ile

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'ye bugün başlayacak üç günlük resmi ziyarette bulunuyor.







Bu ziyaret, Almanya'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliği taşıyor, bu da oldukça önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.





Konuk Cumhurbaşkanı, ziyaretten hemen önce sosyal medya aracılığıyla mesaj yayınladı. Almanya Büyükelçiliği hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye’ye 3 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ziyaretiyle iki ülke arasındaki yakın bağlılığı ifade etmek istiyor" ifadelerine yer verildi.





'SİRKECİ GARINA ZİYARET'



Steinmeier'in Türkiye ziyaretinin ilk durağı, 1960’lı yıllarda binlerce Türk işçinin Almanya'ya gitmek için trenle yola çıktığı Sirkeci Garı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldikten sonra Steinmeier, Türkiye'deki Alman şirketlerinin temsilcileriyle bir tekne gezisine katılacak ve daha sonra Tarabya’daki Alman Kültür Akademisi’nde Türk-Alman diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yılı vesilesiyle düzenlenecek bir etkinliğe katılacak.





YANDAŞ 'DİPLOMATİK TEAMÜLLER HİÇE SAYILDI' DEDİ

Alman Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinde ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edip görüşmesi AKP ve yandaşlarını kızdırdı. Bu durumun 'Diplomatik teamülere aykırı' olduğunu öne sürerek eleştirdiler. Ardından Sirkeci Garına gelen bir grup protestocuların protestosuyla karşılaşması da dikkat çekti.





SİRKECİ GARI'NDA PROTESTO

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Sirkeci Garı'nda Filistin'e yönelik saldırılar sebebiyle toplanan protestocuların saldırılarına maruz kaldı. "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganı atan gruptan bazı göstericiler gözaltına alındı.





SİRKECİ GARI'NDA ZİYARET DEVAM ETTİ



Toplantının ardından Steinmeier ve İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ile Demiryolu Müzesi'ni ziyaret etti.





Müzeyi, tarihçi İlber Ortaylı'nın anlatımıyla gezen heyet, "Almanya'ya Türk İşçilerin Göçü" temalı sergi ile Türk kadın işçiler ve onların müziklerini konu alan "Gurbette Hasret" sergisini de ziyaret etti.







