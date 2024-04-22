4 Alman, doğduğu evde Hitler'in doğum gününü kutlarken gözaltına alındı

Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in 20 Nisan'daki doğum gününü Avusturya'da doğduğu evde beyaz güller bırakarak kutlayan dört Almanya vatandaşı yakalandı.







The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Avusturya polisi, dört Almanın Hitler'in 20 Nisan 1889'da Braunau am Inn'de doğduğu evde Nazi liderinin anısına beyaz güller bıraktığını, poz verdikleri sırada birinin Nazi selamı verdiğini açıkladı.





EV, POLİS MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Adolf Hitler, 30 Nisan 1945'te Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nı kaybedeceğinin anlaşılmasının ardından yeraltı sığınağında Eva Braun'la birlikte intihar etmişti. Savaşın sona ermesinin ardından Avusturya'nın siyasi sınırları içinde yer alan doğduğu evin akıbetinin ne olacağı uzun zaman boyunca tartışma konusu olmuştu. Avusturyalı yetkililer, son olarak evin bir polis merkezine dönüştürülmesine karar vermişti. Bunun sebebi, evin faşistler ve neo-Naziler için bir ritüel ve anma alanı olmasını engelleme isteğiydi.







EVİN ÖNÜNDE NAZİ SELAMI VEREN ŞÜPHELİ 'CİDDİ' DEĞİLMİŞ

Evin bulunduğu Oberösterreich (Yukarı Avusturya) eyaletindeki polis yetkilileri, iki kız kardeş ve partnerleri olmak üzere yaşları 20 ila 30 arasında değişen dört Almanya vatandaşının 20 Nisan Cumartesi günü eve gittiğini ve pencerelerin önüne beyaz güller bıraktığını bildirdi. Bu esnada fotoğraf çektirmek için poz veren dört kişiden biri kolunu kaldırarak Hitler selamı veriyordu. Durumu fark eden polis memurları, dört şüpheliyi sorgu için polis merkezine götürdü. Nazi selamı veren kadın, selamı 'ciddi olarak' vermediğini savundu. Ancak polis, cep telefonunda diğerleriyle Nazi temalı mesajlar ve fotoğraflar paylaştığını tespit etti.





Polis yetkilileri, dört şüphelinin de ülkede Nazi sembollerini yasaklayan kanunları ihlal ettiği şüphesiyle savcılığa bildirildiğini açıkladı.