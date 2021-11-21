Samanyolu Haber /Ekonomi / Steve Hanke: ‘Türkiye’de enflasyon yüzde 58,75’ /21 Kasım 2021 17:21

Steve Hanke: ‘Türkiye’de enflasyon yüzde 58,75’

Johns Hopkins Üniversitesi'nden ünlü ekonomist Profesör Steve Hanke, Türkiye’deki enflasyon oranının açıklanan resmi rakamların üç katı olduğunu söyledi.

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Steve Hanke, "Türkiye'nin enflasyonunu yüzde 58,75 olarak ölçüyorum, bu [TCMB'nin açıkladığı] sahte resmi oranın neredeyse üç katı" dedi.Steve Hanke, "Erdoğan ve TCMB'nin gündelik sahtekarlığından daha fazladır" ifadelerini kullandı.

Hanke, sosyal medyadan bir grafik paylaşarak şunları söyledi:

"TCMB, Türkiye'nin resmi ekim ayı enflasyonunu yüzde 19,89 olarak açıkladı. Bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Yüksek frekanslı verileri ve PPP ilkelerini (kamu özel işbirliği modeli) kullandığımda Türkiye'nin enflasyonunu yüzde 58,75 olarak ölçüyorum, bu [TCMB'nin açıkladığı] sahte resmi oranın neredeyse üç katı. Bu durum, başkan Erdoğan ve TCMB'nin gündelik sahtekarlığından daha fazlası."
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