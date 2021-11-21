Steve Hanke: ‘Türkiye’de enflasyon yüzde 58,75’

Steve Hanke, "Türkiye'nin enflasyonunu yüzde 58,75 olarak ölçüyorum, bu [TCMB'nin açıkladığı] sahte resmi oranın neredeyse üç katı" dedi.Steve Hanke, "Erdoğan ve TCMB'nin gündelik sahtekarlığından daha fazladır" ifadelerini kullandı.







Hanke, sosyal medyadan bir grafik paylaşarak şunları söyledi:





"TCMB, Türkiye'nin resmi ekim ayı enflasyonunu yüzde 19,89 olarak açıkladı. Bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Yüksek frekanslı verileri ve PPP ilkelerini (kamu özel işbirliği modeli) kullandığımda Türkiye'nin enflasyonunu yüzde 58,75 olarak ölçüyorum, bu [TCMB'nin açıkladığı] sahte resmi oranın neredeyse üç katı. Bu durum, başkan Erdoğan ve TCMB'nin gündelik sahtekarlığından daha fazlası."