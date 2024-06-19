STK'lardan Scholz'a açık mektup: Sığınma insan hakkıdır

Almanya'da 300'e yakın örgüt ve inisiyatif yayınladıkları açık bir mektupla Başbakan Olaf Scholz ve eyalet başkanlarına iltica prosedürlerinin yurt dışına taşınmaması çağrısında bulundu.



Çarşamba günü kamuoyuna açıklanan mektupta "Sığınma hakkı bir insan hakkıdır" ifadesine yer verilirken, sığınmacıların ülkeye kabulü ve toplumsal yaşama katılımlarının "bir görüş birliği oluşması ve siyasi irade sağlanması halinde mümkün olabileceğine" vurgu yapıldı.



DW Türkçe'nin haberine göre açık mektup, Scholz ile eyalet başbakanlarının Perşembe günü düzenleyecekleri ve göç ile sığınma konularının ele alınacağı zirve öncesinde kaleme alındı. Konunun gündeme geleceği İçişleri Bakanları Konferansı ise bugün gerçekleştirilecek.



İmzacılar mektupta, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Scholz ile 16 eyaletin başbakanlarını 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde Almanya ve Avrupa'daki mültecilerin korunmasının üçüncü ülkelere devredilmesi fikrini tartışmaya açmakla suçladılar.



"Pratikte etkisi olmayacaktır"

Bu tür planların pratikte etkisi olmayacağı savunulan mektupta, iltica prosedürlerinin Almanya dışında işleme alınmasının son derece maliyetli olacağı ve bunun hukuk devleti ilkelerini tehlikeye atacağı savunuldu.



Söz konusu uygulamaların öngörülebilir bir şekilde insan hakları ihlallerine yol açacağına da vurgu yapılan mektupta, "Bu tür planlar ayrıca mülteciler arasında büyük korkuya neden olmakta ve kendine zarar verme ya da intihar riskini arttırmaktadır" denildi.



Mektubu imzalayanlar arasında Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Af Örgütü ile Oxfam'ın yanı sıra Misereor ve Bread for the World gibi yardım kuruluşları ile Caritas ve Diakonie gibi birçok kilise kuruluşu da yer alıyor.



Katolik Kilisesinin mültecilerden sorumlu piskoposu Stefan Heße de Salı akşamı yaptığı açıklamada söz konusu tasarıya tepki gösterdi.



Mülteciler ve yardım kuruluşlarıyla yaptığı görüşmelerde, Avrupa'da mültecilerin korunmasının büyük ölçüde kıta dışına devredilmesine ilişkin tartışmaların hoş karşılanmadığını ifade eden Piskopos, genel olarak mültecilere daha insancıl yaklaşılması çağrısında bulundu, "Mülteci politikasına ilişkin mevcut tartışmaların korku yerine Avrupa dayanışmamız ile yönlendirilmesini temenni ediyorum" dedi.