Samanyolu Haber /Politika / Suat Kılıç, AKP'den istifa etti, İşte yeni partisi /10 Haziran 2023 10:46

Suat Kılıç, AKP'den istifa etti, İşte yeni partisi

Uzun yıllar AKP milletvekilliği ve bakanlık görevinde bulunan Suat Kılıç, partiden istifa etti. Kılıç, "yerli ve milli siyasete" katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi. Kılıç'ın Yeniden Refah Partisi'ne katıldığı öğrenildi. Kılıç'ın Refah Partisi'ne 'Saray'ın kontol elemanı' olarak mı atandığı sorusu gündeme geldi.

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AKP'de üç dönem milletvekilliği yapan ve 2011-2013 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevini üstlenen Suat Kılıç, istifa ettiğini açıkladı.

8 yıllık aranın ardından siyasete dönme mesajı veren Suat Kılıç'ın Yeniden Refah Partisi'ne katıldığı öğrenildi.

İSTİFA MESAJI YAYIMLADI

Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan eski bakan Suat Kılıç şunları söyledi:

"Değerli dostlarım;

3 Kasım 2002’den 7 Haziran 2015’e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AKPARTi’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım.

8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim.

Öncelikle, milletimin emrinde ve hizmetinde olmanın büyük onurunu yaşadığım bu yıllar boyunca, içinde bulunduğum siyasi hareketten desteğini esirgemeyen kadirşinas halkımıza kalbi şükranlarımı sunarım.



Siyaset yoluyla millete hizmet etmemize elverişli bir zemin oluşturan, duyduğu güvenle en genç milletvekili, en genç grup başkanvekili ve en genç bakan olmamızın yolunu açan, Cumhurbaşkanımız (Başbakanımız) Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a içtenlikle teşekkür ederim.

22, 23 ve 24. Dönem boyunca Meclis’te, Parti’de, Bakanlık’ta ve Devlet’te, başta memleketim Samsun olmak üzere Türkiye’nin her köşesinden, yakından tanıdığım, birlikte çalıştığım, çok sevdiğim, özellikle de genç kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun.

Bütün başarıların bereket pınarı, isimsiz kahramanlar… Sizden de Allah razı olsun.

2002’de AKPARTi’de 2011’de GSB’de sizlerle buluşturan, nihayetsiz nimetleriyle halka hizmet fırsatları oluşturan, üstlendiğimiz her sorumluluğun altından alnımızın akıyla çıkmamızı sağlayan, genç yaşta yolumuzu millet ve memleket aşığı inanmış gençlerle kesiştiren, seven ve sevdiren Allah’a sonsuz şükürler olsun.

İyi ki bu geçmişi birlikte inşa ettik.
İyi ki…
Ve nihayet…

Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz. Şimdi, yol ayrımında değil, milletimizin refahı için istikameti yeniden tahkim etme arzusundayız.

Allah bizleri Türk milletine sadakatten ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmetten mahrum bırakmasın.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkumuzu açacak, yolumuzu aydınlatacak fikir, katkı ve dualarınızı beklerim.

Sevgi ve saygılarımla."
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