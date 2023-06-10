Samanyolu Haber /Gündem / MKE roket fabrikasında şüpheli patlama: 5 işçi öldü /10 Haziran 2023 10:49

MKE roket fabrikasında şüpheli patlama: 5 işçi öldü

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu duyurdu.

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Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

MSB: 5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."



ANKARA VALİSİ ŞAHİN: YARALI YOK

Ankara Valisi Vasip Şahin patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Saat 08.45 sıralarında dinamit lokumu hazırlama bölümünde kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir. Şu an da cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyor. Daha geniş ve detaylı açıklamayı teknik ve net bilgiler geldiğinde paylaşacağız. Çalışanların tamamına ulaşıldı."

Petrol-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Ali Haluk Koşar, dinamik mikser atölyesinde üretime hazırlanırken patlama olduğunu ve 5 kişinin enkaz altında kaldığını söylemişti.

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı.

Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.

Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor.
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