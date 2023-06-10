Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte Facebook’un 'Twitter’ının detayları /10 Haziran 2023 10:55

İşte Facebook’un 'Twitter’ının detayları

Facebook’un sahibi olan Meta şirketi, çalışanları ile Twitter ile rekabet etmek üzere metin ağırlıklı bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığına dair planlarını paylaştı.

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BBC’den Tom Gerken ve Zoe Kleinman’a konuşan kaynaklara göre kullanıcılar yine Meta’nın sahip olduğu Instagram’da takip ettikleri kişileri bu platformdan da takip edebilecek.

Aynı zamanda Mastodon gibi diğer platformlardan da kullanıcıların gelmesinin sağlanacağı bir sistem olacak.

Meta’nın bir sözcüsü bu çalışmaların yapıldığını BBC’ye doğruladı.

Yapılan açıklamada, “merkezi olmayan ve metin bazlı gelişmelerin paylaşılabileceği bir sosyal ağ üzerinde çalışıldığı” belirtildi.

Kamuoyu önündeki insanların ilgi alanlarıyla ilgili güncel paylaşımlar yapabilecekleri ayrı bir platforma alan olduğunun düşünüldüğü vurgulandı.

Facebook’un ürün müdürü Chris Cox ise platform ile ilgili kodlama çalışmalarının yapıldığını söyledi.

P92 kod adlı bu platformun yakında piyasaya çıkmasının amaçlandığı aktarıldı.

Kimilerine göre bu tarih haziran ayının sonu olabilir.

BBC’ye konuşan kaynaklar, internete düşen ve platforma ait olduğu söylenen ekran görüntülerinin doğru olduğunu belirtti.

Eğer gerçekten de bu şekilde tasarlanırsa platformun ara yüzü Twitter’ınkine çok benzer olacak.

Bu platform ortaya çıkarsa, Elon Musk’ın sahip olduğu Twitter’a ve onun alternatifleri olarak geliştirilen BlueSky ve Mastodon’a ciddi bir rakip olabilir.

Instagram’ın 2 milyar olduğu söylenen kullanıcı sayısı, bu platform için ciddi bir temel teşkil edebilir.

Musk’ın yönetimi altında Twitter çok uzun zamandır yeni politikaları yüzünden tartışmalara neden oluyor.
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