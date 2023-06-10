Kaçırılmak istenen Türk kargo gemisini İtalyan donanması kurtardı

Askerler helikopterle gemiye indirildi

İtalya donanmasına bağlı San Marco Taburu güçleri, iki helikopterle gemiye indirildi. Saatler süren operasyonla 15 kişilik grup yakalandı.

İtalya Savunma Bakanı gemiyi kaçırmaya çalışan kişilerin tamamının yakalandığını ve operasyonun başarıyla sonuçlandığını açıkladı.7 Haziran’da Topçular limanından Fransa’nın Sete kentine doğru denize açılan Galata Seaways isimli kargo gemisi, kaçak yolcu olduğu tespit edilince alarm verdi.Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı gemide yaklaşık 15 kaçak şahsın tespit edildiğini, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiğini açıkladı.22 kişilik gemi personeli kendilerini yaşam mahali ve makine dairesine kilitleyerek güvene alırken kaptan alarm verdi.Kaptanın Fransa Sahil Güvenliği’ne SOS vermesinin ardından Fransa tarafı alarm durumunu İtalya’ya iletti.Dün gemi İtalya karasularında, Napoli kenti açıklarındayken donanma öncülüğünde kurtarma operasyonu düzenlendi.Ansa haber ajansına göre geminin komuta merkezini ele geçirmeye çalışan bıçaklı 4-5 kişilik bir grup tespit edildi.Komuta alanına ‘’barikat kurdukları ve Türk denizcileri kaçırmaya çalıştıkları’’ iddia edilen grup yakalandı.İtalya güvenlik güçleri ardından da geminin çeşitli yerlerine gizlenen diğer kaçakları bularak operasyonu tamamladı.İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, gemiyi kaçırma girişiminde bulunanların ‘’kaçak göçmenler’’ olduğunu söyledi.Ansa’ya göre gemiye kaçak giren grupta 13 erkek ve 2 kadın bulunuyordu. Kamu yayıncısı Rai de göçmenlerin Suriye, Afganistan ve Iraklı olduklarını belirtti.Operasyonun ardından Savunma Bakanı Guido Crosetto dün gece, ‘’Gemiyi kaçıranlar yakalandı. Her şey iyi sonuçlandı’’ dedi.Corsetto ‘’muhteşem operasyon’’ için İtalya güvenlik güçlerini tebrik etti.Galata Seaways gemisi Napoli limanına yanaştırılırken Napoli Savcılığı soruşturma başlattı.