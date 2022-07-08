Suikaste uğrayan eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe hayatını kaybetti!

Silahlı saldırıya uğrayan Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe, hayatını kaybetti.





Japon resmi kanalı NHK, Abe'nin ülkenin Nara kentinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradığını bildirdi.





Yerel kaynaklar, Abe'nin hastaneye kaldırılırken bilincinin başlangıçta açık olduğunu ancak daha sonra kalbinin durduğunu bildirdi.





Polis, olayla ilgili 41 yaşındaki bir şüphelinin yakalandığını ve zanlının Nara’da ikamet ettiğini tespit edildiğini açıkladı. Japon medyası da zanlının Japon ordusunda görev yaptığını aktardı.





NHK kanalı ayrıca, 67 yaşındaki Abe’nin bir tren istasyonunun önünde kampanya konuşması yaptığı sırada iki el silah sesi duyulduğu ve ardından güvenlik görevlilerinin gri tişörtlü ve bej pantolonlu bir adamı yakaladığını gösteren bir video yayınladı.





TBS kanalı da Abe'nin göğsünün sol tarafından ve boynundan da vurulduğunu bildirdi.





Abe iki dönem başbakanlık yaptıktan sonra 2020 yılında sağlık durumunu gerekçe göstererek istifa etmişti. Eski Başbakan, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) Pazar günü yapılacak seçimler öncesi kampanyasına destek veriyordu.