AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarın önde gelen isimleri sıklıkla seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını dile getirirken AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir çıkış geldi.
Tayyar, erken seçim tartışmalarına dair Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "süre uzadıkça riskin arttığı" uyarısında bulunup uygun zamanda seçime gidilmesi çağrısı yaptı.
Tayyar'ın paylaşımı şöyle:
"Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir.
O sebeple provakasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir.
Süre uzadıkça risk artar.
Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek.
Feraset sahibidir, sözü söyler hükmü verir."