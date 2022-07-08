Erdoğan bayram tebriğinde ekonomik krize karşı 'biraz daha sabır' istedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajını sosyal medya hesapları üzerinden bir video konuşması ile paylaştı.







"DÜNYA KRİZDE, BİZ İSE FIRSATLARI DEĞELENDİRİYORUZ"





Bayramı tebrik eden Erdoğan, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuştuğunu ileri sürdü. "Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılarımıza rağmen hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.





"BİRAZ DAHA SABIR"

Kurdaki dalgalanma ve hayat pahalılığına da değinen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:





"Yaklaşık 4 yıl önce ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görüyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum."



