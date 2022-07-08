AKP’li yönetici uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Cenk Özen’in evi ve işyerinde yapılan arama sonrası uyuşturucu satıcılığı iddiasından gözaltına alınarak tutuklandığı ortaya çıktı.





Birgün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre AKP’de son yıllarda ortaya çıkan uyuşturucu iddialarına bir yenisi daha eklendi. AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Cenk Özen, 31 Mayıs akşamı Konak’ın Gürçeşme mahallesindeki evi ve işyerine yapılan operasyon sonrası uyuşturucu satıcılığı iddiasıyla tutuklandı.









Özen’in işyerinde yapılan aramada 32 adet hap ve 0.52 gram metamfetamin, evinde ise 671 adet hap ele geçirdi. İzmir narkotik polisinin operasyonu sonucu ele geçirilen uyuşturucular için yapılan soruşturma, hazırlanan evraklarla adliyeye iletildi. Özen yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak İzmir Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Özen’in iddianamesi ise değerlendirmede beklediği öğrenildi.





Cenk Özen, Kerem Ali Sürekli’nin 2019 yılında oluşturduğu AKP İzmir il yönetim kurulunda yönetim kurulu üyesi. Özen, AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle’ye yakınlığıyla biliniyor. Konu hakkında aradığımız Bekle, “Olayı bilmiyorum. Araştırıp size döneyim.” ifadelerini kullandı