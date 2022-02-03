Süleymaniye Camii’nin silüetini katleden inşaatın sahibi Bilal Erdoğan çıktı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Süleymaniye Camisi’nin önünde inşa edilen İlim Yayma Vakfı’na ait binanın inşaatına, caminin siluetini bozduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Polat, “İzinli olsa da Süleymaniye Cami silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın” dedi.







Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı tarihi Süleymaniye semtinin Fatih Demirtaş mahallesinde İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024’te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Camii’nin siluetini bozduğu için tepkilere neden oldu.





”YAPILAN ZULÜMDÜR”





İnşaatın son halinin görüntüsünü paylaşan sosyal medya hesabından paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Süleymaniye’nin önünde yükselen bu yapı, İlim Yayma Vakfı’nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019’da dönemin İBB’si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın” dedi.





İLİM YAYMA VAKFI: YENİ BİNAMIZ SÜLEYMANİYE’NİN DAHA İYİ GÖRÜNÜR OLMASINA KATKI SAĞLAYACAK







İnşaata sosyal medyadan tepki yağması üzerine binanın eski hali ve inşaata dair görsellerini yayınlayan İlim Yayma Vakfı şu ifadeleri kullandı: “Fetva Yokuşunda bulunan Fetva Han ismi ile 50 yıldan fazla süredir han olarak işletilen yer, malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartı ile İlim Yayma Vakfı’na bağışlanmıştır. Bağışlanan binada deprem risk analizi yaptırılmış olup; binanın depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldığından bina yıkılarak yeniden projelendirilmiş, yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere, tek kütle halinde, daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır. Böylelikle yeni binamız Süleymaniye Camii’nin etrafının açılmasına ve camiinin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”





ERDOĞAN, “YIKILIP TEKRAR YAPILACAK” DEMİŞTİ





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce katıldığı bir televizyon programında, Süleymaniye Camii’nin etrafındaki tarihi eserlerin yıkılıp yeniden yapılacağını belirtmişti. Erdoğan, “Bütün o tarihi eserler, Katar-Türkiye-Kiptaş iş birliğiyle yıkılıp aslına uygun olarak inşa edilecek. Orası mesela çok ciddi bir çekim haline gelecek. Bitince bambaşka olacak” ifadelerini kullanmıştı.