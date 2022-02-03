Samanyolu Haber /Gündem / Bunların hiçbiri oldu mu? /03 Şubat 2022 15:30

Bunların hiçbiri oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık ve yıllık enflasyon oranlarını açıkladı. Her türlü ayarlamaya rağmen resmi enflayon oranı bir yüzde 50'ye yakın . Hal böyle olunca Erdoğan'ın Aralık 2020'de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama tekrar gündem oldu.

Bunların hiçbiri oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık ve yıllık enflasyon oranlarını açıkladı. Her türlü ayarlamaya rağmen resmi enflayon oranı bir yüzde 50'ye yakın . Gerçek Enflasyon yüzde 100'ün de üzerinde Dolar 18 Euro 20'yi görmüş... Şimdiler de 13.5- 15.5 bandında seyretse hayat pahalılığı herkesin belini bkmüş durumda 
İşte böyle bir tabloda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bunların hiçbiri oldu mu?” diyerek enflasyon ve krizi reddettiği sözler tekrar gündem oldu 

20 Aralık  2020'de  AKP Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30’u aşacak, bankalarımız tökezleyecek, hazinemiz iflas edecekti. Bunların hiçbiri oldu mu?”
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