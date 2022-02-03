Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık ve yıllık enflasyon oranlarını açıkladı. Her türlü ayarlamaya rağmen resmi enflayon oranı bir yüzde 50'ye yakın . Gerçek Enflasyon yüzde 100'ün de üzerinde Dolar 18 Euro 20'yi görmüş... Şimdiler de 13.5- 15.5 bandında seyretse hayat pahalılığı herkesin belini bkmüş durumda



İşte böyle bir tabloda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bunların hiçbiri oldu mu?” diyerek enflasyon ve krizi reddettiği sözler tekrar gündem oldu







20 Aralık 2020'de AKP Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:





“Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30’u aşacak, bankalarımız tökezleyecek, hazinemiz iflas edecekti. Bunların hiçbiri oldu mu?”