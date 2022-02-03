Samanyolu Haber /Gündem / Tartışma büyüyor: Bakan Varank TSK helikopteriyle tüplü dalış yapmaya mı gitti? /03 Şubat 2022 15:37

Tartışma büyüyor: Bakan Varank TSK helikopteriyle tüplü dalış yapmaya mı gitti?

Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın terörle mücadelede kullanılan helikopterle, özel olarak tüplü dalış yapmaya gittiği iddiasında tartışma sürüyor. Bakan Varank iddialar için 'alçak iftira' derken, DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu "İftira sizin sanatınız" diyerek karşılık verdi.

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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tüplü dalış yapmak için terörle mücadelede görevli askeri helikopteri kullandığı iddialarını Meclis'e taşımıştı. 

Sanayi Bakanı Varank'ın tüplü dalış yapmak için terörle mücadelede görevli askeri helikopteri kullandığı iddialarını Meclis'e taşıyan Yeneroğlu'nun soru önergesinin ardından, Bakan Varank, ''Bu alçak iftiraya şahit olan Aziz Milletimizle, cevabı ve ilgili belgeleri paylaşıyorum.'' çıkışında bulundu. Varank'ın paylaşımına sosyal medyadan cevap veren Yeneroğlu, ''Millet adına hesap sorunca Bakan Bey çıldırmış, güç sarhoşluğunun kirli diliyle cevap vermiş. Halbuki iftira sizin sanatınız'' dedi.

Yeneroğlu'nun soru önergesine ilişkin cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından ''Daha Meclis Başkanlığı’na bile gönderilmeden bir sosyal medya yayıncısına paylaştırılan soru önergesine, bize ulaşır ulaşmaz cevabımızı verdik. Bu alçak iftiraya şahit olan Aziz Milletimizle, cevabı ve ilgili belgeleri paylaşıyorum.'' paylaşımında bulundu.

 ''HALBUKİ İFTİRA SİZİN SANATINIZ''

Yeneroğlu, kendisine iftira attığını öne süren Bakan Varank'ı etiketleyerek sosyal medyadan cevap verdi. Yeneroğlu, “Üslubu beyan, ayniyle insan” demişler. Millet adına hesap sorunca Bakan Bey çıldırmış, güç sarhoşluğunun kirli diliyle cevap vermiş. Halbuki iftira sizin sanatınız. Gelen geçene hakaret eden, insanları terörist veya hain diye yaftalayan sizsiniz. Biraz medeni olun Sn. @varank!'' dedi.
 

 
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