Samanyolu Haber /Gündem / Süper Kupa maçı iptal edildi mi; İddialar için Saray devrede /19 Şubat 2024 18:51

Süper Kupa maçı iptal edildi mi; İddialar için Saray devrede

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Süper Kupa Finali’nin iptal edildiği haberlerini yalanladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat ertelenen Süper Kupa Finali'nin iptal edildiğine ilişkin yapılan haberler üzerine bri açıklama yayımladı.

YENİ TARİH BELİRLENDİ
İletişim Başkanlığı'na bağlı birimden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali’nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için nisan ayında yapılması planlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali’nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.
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