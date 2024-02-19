İddia: Türkiye, Müslüman Kardeşler liderini vatandaşlıktan çıkardı

Dubai merkezli Al Arabiya gazetesi, Türkiye'nin Müslüman Kardeşler'in (İhvanı Müslümin) Genel Mürşid Vekili Mahmud Hüseyin'i vatandaşlıktan çıkardığı ileri sürdü.







Al Arabiya'ya konuşan kaynaklar, Hüseyin'in İstanbul'daki dairesini sattığını ve ikametinin uzatılması için ya da başka bir ülkeye gitmek için Türk makamlarıyla görüştüğünü belirtti. Kaynaklar, Hüseyin'in pasaportunun geçersiz kılındığını öğrendiğini ve Türk yetkililerin bu kararın nedenini kendisine açıklamadığını ifade etti. Habere göre Hüseyin, yetkili makamlarla iletişime geçerek vatandaşlık iptalinin sebebinin öğrenilmesi için bir avukat görevlendirilmesini istedi.







Olayın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti sonrasında gerçekleşmesi dikkatleri çekti.