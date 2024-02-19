Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Türkiye, Müslüman Kardeşler liderini vatandaşlıktan çıkardı /19 Şubat 2024 18:34

İddia: Türkiye, Müslüman Kardeşler liderini vatandaşlıktan çıkardı

Al Arabiya'ya konuşan kaynaklar, Mahmud Hüseyin'in vatandaşlığının iptal edildiğini söyledi. Hüseyin'in, İstanbul'daki dairesini sattığı belirtildi.

SHABER3.COM

Dubai merkezli Al Arabiya gazetesi, Türkiye'nin Müslüman Kardeşler'in (İhvanı Müslümin) Genel Mürşid Vekili Mahmud Hüseyin'i vatandaşlıktan çıkardığı ileri sürdü.

Al Arabiya'ya konuşan kaynaklar, Hüseyin'in İstanbul'daki dairesini sattığını ve ikametinin uzatılması için ya da başka bir ülkeye gitmek için Türk makamlarıyla görüştüğünü belirtti. Kaynaklar, Hüseyin'in pasaportunun geçersiz kılındığını öğrendiğini ve Türk yetkililerin bu kararın nedenini kendisine açıklamadığını ifade etti. Habere göre Hüseyin, yetkili makamlarla iletişime geçerek vatandaşlık iptalinin sebebinin öğrenilmesi için bir avukat görevlendirilmesini istedi. 

Olayın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti sonrasında gerçekleşmesi dikkatleri çekti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İddia: Türkiye, Müslüman Kardeşler liderini vatandaşlıktan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:20:26