Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dünya çapında çocuklar arasında en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok hakkında, çocuk koruma ve reklam şeffaflığı kurallarını ihlâl ettiği şüphesiyle soruşturma başlattı.







DW Türkçe'nin haberine göre Brüksel'de bugün yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında, TikTok'un algoritmalarının bağımlılık yapıp yapmadığı ve bir "tavşan deliği etkisi" yaratıp yaratmadığına bakılacağı belirtildi. "Tavşan deliği etkisi", uygulamanın içine bir kez girilince bir daha çıkılamadığı anlamına gelen bir sosyal medya kullanım davranışını ifade ediyor. Buna göre, TikTok'un reşit olmayan çocuklar için uygulamaya koyduğu mahremiyet ayarlarının AB kurallarına uyup uymadığına ışık tutulacak.





Komisyon açıklamasında, TikTok'un, belirli içeriklerin henüz reşit olmayan çocuklara gösterilmemesi konusunda yeterince etkili önlem almadığına atıfta bulunuldu. Buna ek olarak, TikTok'un yasa dışı içeriklerin yayılması konusunda yeterli derecede önlem alıp almadığı sorusuna da yanıt aranacağı kaydedildi.





"Hedef gençler için daha güvenli bir internet"

AB Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, söz konusu adımı Twitter üzerinden paylaşımda "gençler için daha güvenli bir internet" ifadesiyle duyurdu.





Hâlihazırda bir ön soruşturmanın yürütülmüş olduğuna değinilen açıklamada, bu kapsamda elde edilen sonuçların TikTok'a yönelik resmi bir soruşturma başlatılmasının gerekliliğini gösterdiği belirtildi.





AB Komisyonu, benzer bir soruşturmayı yaklaşık iki ay önce yanlış bilgi yayıldığı şüphesiyle, eski adıyla Twitter olan X hakkında başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, Gazze savaşına yönelik yasa dışı ve yanıltıcı içeriklerin X üzerinden yayılması konusu değerlendiriliyor.





Sosyal medya platformları, 2023'te yürürlüğe giren AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında, nefret söylemi gibi yasa dışı içeriklere karşı adım atmakla yükümlü. Söz konusu yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Brüksel, aralarında Facebook'un da yer aldığı çeşitli sosyal medya platformlarına bir soru kataloğu göndermişti. Söz konusu katalogda, çocuk ve gençlerin ruhsal sağlığının korunması yönünde nasıl önlemler alındığı sorusu da yer alıyor. Öte yandan sosyal medya şirketleri, kullanıcılarına, platformlarında gösterdikleri reklamların kimin tarafından verildiğine dair bilgileri de aktarmakla yükümlü. Yasa kapsamında, kişisel verileri temel alan, spesifik kullanıcılara yönelik reklamların gösterilmesi ise yasak.





Çin merkezli bir şirket olan TikTok'un Nisan 2023 tarihli verilere göre dünya çapında yaklaşık 136 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.