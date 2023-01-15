Süper Lig’de ilk yarı tamamlandı

Süper Lig’de 2022-2023 sezonun ilk yarısı tamamlandı. Süper Lig’de bugün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK’yi 2-1, İstanbulspor da konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.





Süper Lig’de son 8 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, topladığı 42 puanla sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde lider bitirdi. Fenerbahçe ilk devreyi 38 puanla ikinci, Medipol Başakşehir 34 puanla üçüncü, Adana Demirspor ise 33 puanla dördüncü sırada tamamladı.





SONUÇLAR

Süper Lig’de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:





Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 4-1





Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 4-0





Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: 2-2





Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 3-1





Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: 1-2





Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-0





HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-2





Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2





Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-2