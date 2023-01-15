Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun izinde: O da Almanya yolcusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Aralık 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hapis cezasının açıklanmasının ardından Almanya’ya aynı gün başladığı ziyareti ve tüm programlarını iptal ederek, İstanbul’a dönmüştü. Kılıçdaroğlu yarım kalan Almanya seyahatini tamamlayacağı sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Almanya’nın başkenti Berlin’i ziyaret edeceği öğrenildi.





VOA Türkçe’nin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 27 Ocak'ta Almanya'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşek. Yapılacak görüşmelerde Rusya- Ukrayna savaşı, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) süreci, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler ve Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin sorunlarının ele alınması bekleniyor.