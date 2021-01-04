Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig’de takımların harcama limitleri açıklandı: En yüksek limit Galatasaray'da /04 Ocak 2021 18:45

Süper Lig’de takımların harcama limitleri açıklandı: En yüksek limit Galatasaray'da

TFF, Süper Lig'de yer alan takımların Ocak ayı transfer dönemi için harcama limitlerini belirledi. En yüksek limit Galatasaray'da...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ocak ayı transfer dönemi içi Süper Lig takımlarının yapabileceği harcama limitlerini belirledi. Buna göre en yüksek limit, 499 milyon 487 bin 545 TL ile Galatasaray’da… Galatasaray’ı 409 milyon 898 bin 854 TL ile Fenerbahçe ve 338 milyon 324 bin 475 TL ile Beşiktaş takip etti.

Son şampiyon Medipol Başakşehir’in harcama limiti 279 milyon 588 bin 816 olurken, Trabzonspor’un limiti ise 205 milyon 479 bin 935 TL olarak belirlendi.

İşte Süper Lig’deki takımların harcama limitleri:
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