Süper Lig’e yükselen son takım Bodrumspor’u yenen Pendikspor oldu

Samsunspor ve Çaykur Rizespor’un ardından sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor, 1 ve 2. turda toplam 3 maç yapan rakibi karşısında maça dinlenmiş olarak çıkmanın avantajını kullandı.
Pendikspor’un gollerini 29. dakikada Regatti ve 31. dakikada Thuram kaydetti. Bodrumspor’un tek golü ise 38. dakikada kendi ağlarını havalandıran Hasan Hatipoğlu’ndan geldi.
Bodrumspor’da Süleyman Özdamar, 62. dakikada Görkem’i köşe bayrağının orada yere düşürüp dizine basınca direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
SÜPER LİG’DE 8 İSTANBUL TAKIMI
Pendikspor’un Süper Lig biletini almasıyla 2023-2024 sezonunda da ligde 8 İstanbul takımı olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Karagümrük, Kasımpaşa ve İstanbulspor’un ardından Pendikspor da ülkenin en üst liginde mücadele edecek.
Böylelikle İstanbul takımları gelecek sezon oynayacakları 38 maçın 26’sını şehirden çıkmadan oynayacak.
Öte yandan Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan Pendikspor, lig tarihinde mücadele edecek 75. farklı takım olacak.