Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig’e yükselen son takım Bodrumspor’u yenen Pendikspor oldu /08 Haziran 2023 22:54

Süper Lig’e yükselen son takım Bodrumspor’u yenen Pendikspor oldu

Süper Lig'e Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından yükselen son takım, play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 yenen Pendikspor oldu. İstanbul ekibi tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de mücadele edecek 75. farklı takım olacak.

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Sözcü'de yer alan habere göre Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanan mücadeleyi normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor kazandı. İstanbul ekibi, rakibini 2-1 yenerek Süper Lig biletini alan son takım oldu.

Samsunspor ve Çaykur Rizespor’un ardından sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor, 1 ve 2. turda toplam 3 maç yapan rakibi karşısında maça dinlenmiş olarak çıkmanın avantajını kullandı.

Pendikspor’un gollerini 29. dakikada Regatti ve 31. dakikada Thuram kaydetti. Bodrumspor’un tek golü ise 38. dakikada kendi ağlarını havalandıran Hasan Hatipoğlu’ndan geldi.

Bodrumspor’da Süleyman Özdamar, 62. dakikada Görkem’i köşe bayrağının orada yere düşürüp dizine basınca direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

SÜPER LİG’DE 8 İSTANBUL TAKIMI

Pendikspor’un Süper Lig biletini almasıyla 2023-2024 sezonunda da ligde 8 İstanbul takımı olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Karagümrük, Kasımpaşa ve İstanbulspor’un ardından Pendikspor da ülkenin en üst liginde mücadele edecek.

Böylelikle İstanbul takımları gelecek sezon oynayacakları 38 maçın 26’sını şehirden çıkmadan oynayacak.

Öte yandan Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan Pendikspor, lig tarihinde mücadele edecek 75. farklı takım olacak.
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