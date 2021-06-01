Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'de öldürülen insan sayısı yarım milyonu buldu /01 Haziran 2021 16:53

Suriye'de öldürülen insan sayısı yarım milyonu buldu

Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşta yaklaşık 500 bin insan yaşamını yitirdi, milyonlarca insan yaralandı, nüfusun yarısın da yerinden edildi

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Euronews'te yer alan habere göre İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yayınladığı son raporunda göre, Arap Baharı ile Beşar Esad yönetime karşı başlatılan protestoların acımasızca bastırılmasıyla patlak veren iç savaşta bu güne kadar 494 bin 438 kişi hayatını kaybetti.

Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdel Rahman AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu ölümlerin ezici çoğunluğu 2012 sonu ile Kasım 2015 arasında meydana geldi" dedi.

Merkezi Suriye'de bulunan "Suriye Politika Araştırma Merkezi" ise Şubat 2016 yayınladığı bir raporda, iç çatışmanın 470 bin Suriyelinin hayatına mal olduğunu açıklamıştı.

'Savaşın yavaşlamasıyla saha araştırmalarımızı gerçekleştirdik'

Savaş gözlemcisi, o zamandan beri, sahadaki kaynak ağı tarafından desteklenen aylarca belgeleme çalışmalarının ardından, fazladan 105 bin 15 kişinin öldüğünü doğruladı. Ayrıca kaydedilen ölümlerin kanıtlı olduğuna vurgu yapıldı

Abdurrahman, çatışmaların yavaşlamasıyla, dokümantasyon için gözlemevinin sahada çalışarak genel çeteleye dahil edilmeyen ölüm raporlarına ulaştığını söyledi.

Örneğin, yakın zamanda doğrulanan ölümlerin 42 binden fazlası sivil, ve bunların çoğunun Suriye hapishanelerinde işkence altında öldürüldüğü öğrenildi.

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