Suriye'deki ABD birliklerine bir günde dört saldırı

Saldırılar ABD’nin Pazar günü İran destekli grupları hedef alan saldırısının ardından geldi. ABD tarafından düzenlenen bu saldırılar, son üç haftada Amerikan birliklerinin düzenlediği üçüncü saldırı olmuştu.
Hamas saldırısından bu yana en az 40 saldırı
Hamas’ın İsrail’e Ekim ayının başında gerçekleştirdiği saldırıdan bu yana, Suriye ve Irak’taki Amerikan birliklerinin en az 40 kez hedef alındığı belirtiliyor. Saldırılarda 56 ordu mensubunun hafif yaralandığını belirten ABD'li askeri yetkililere göre saldırıların arkasında İran bulunuyor. Militan gruplar saldırılara gerekçe olarak Washington’ın İsrail’e verdiği desteği gösteriyor.
ABD’nin Suriye’de 900, Irak’ta 2 bin 500 askeri bulunuyor. ABD, birliklerin bu ülkelerdeki varlık amaçlarının Işid'in yeniden canlanmasının önüne geçmek olduğunu belirtiyor.