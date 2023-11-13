Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'deki ABD birliklerine bir günde dört saldırı /13 Kasım 2023 21:44

Suriye'deki ABD birliklerine bir günde dört saldırı

Suriye'deki ABD birliklerine son 24 saat içinde dört saldırı olduğu bildirildi. Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıdan bu yana Irak ve Suriye’deki Amerikan birlikleri sık sık hedef alınıyor.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Washington, Suriye'nin kuzeyinde son 24 saat içinde Amerikan ve müttefik birliklerine dört saldırı olduğunu açıkladı. ABD ordusundan bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, El Ömer petrol sahası yakınları ve El Şeddadi'deki Amerikan üssü dahil olmak üzere Pazar akşamı üç saldırı gerçekleştiğini söyledi. Yetkili, Pazartesi sabahı da Rumeyln’deki Amerikan birliklerinin İHA saldırılarına hedef olduğunu, bir İHA’nın vurulduğunu, ancak bir diğerinin dört çadıra zarar verdiğini aktardı. Saldırılarda yaralanan olmadığı, saldırıların maddi zarara yol açtığı belirtildi.

Saldırılar ABD’nin Pazar günü İran destekli grupları hedef alan saldırısının ardından geldi. ABD tarafından düzenlenen bu saldırılar, son üç haftada Amerikan birliklerinin düzenlediği üçüncü saldırı olmuştu.

Hamas saldırısından bu yana en az 40 saldırı

Hamas’ın İsrail’e Ekim ayının başında gerçekleştirdiği saldırıdan bu yana, Suriye ve Irak’taki Amerikan birliklerinin en az 40 kez hedef alındığı belirtiliyor. Saldırılarda 56 ordu mensubunun hafif yaralandığını belirten ABD'li askeri yetkililere göre saldırıların arkasında İran bulunuyor. Militan gruplar saldırılara gerekçe olarak Washington’ın İsrail’e verdiği desteği gösteriyor.

ABD’nin Suriye’de 900, Irak’ta 2 bin 500 askeri bulunuyor. ABD, birliklerin bu ülkelerdeki varlık amaçlarının Işid'in yeniden canlanmasının önüne geçmek olduğunu belirtiyor.
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