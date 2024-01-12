Sürpriz görüşmeyle ilgili flaş kulis: Can Atalay hakkında hüküm verildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile buluştu. Görüşmelere ilişkin kulislerde konuşulan bilgilere göre Can Atalay hakkında verilen hüküm kararı MEclis’te okutulmasına kesin gözüyle bakılıyor.





Kulislere göre görüşmeler Bahçeli, Can Atalay’ın Yargıtay tarafından Meclis’e gönderilmiş hüküm kararının Genel Kurul’da okutulmasını istedi.





Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın kulis haberine göre Erdoğan ise bu teklifi kabul etti.





İddialara göre Bahçeli’den sonra Numan Kurtulmuş ile buluşan Erdoğan bu teklifi Kurtulmuş’a iletti.





Görüşmelerden aktarılan bilgilere göre Numan Kurtulmuş’un karar vermesiyle birlikte Meclis açıldıktan sonra TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verilen hüküm Genel Kurul’da okutulacak. Böylelikle tutuklu TİP Milletvekili Atalay’ın vekilliği düşecek.