Pazarlıkta son durum: Erdoğan'dan Erbakan'a yeni davet

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ın Halk Tv ekranlarında yaptığı açıklamalar siyaset gündemine damga vurdu. Aydal siyaset gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaparak, YRP ve AKP arasındaki çıkmazlara değindi.







Bu gelişmelerin ardından gözler Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'a çevrildi.





SARAY'DA GÖRÜŞME

Erdoğan ile Fatih Erbakan'ın 15 Ocak'ta Saray'da görüşeceği belirtildi.





AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Murat Kurum’u açıklamasının ardından partinin tutumu bekleniyor.





Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün partisinin İstanbul’daki genel merkezinde bir toplantı yapacak.





Kurum’un teşkilat geçmişi olmaması nedeniyle YRP tarafından desteklenmek istenmediği öğrenildi. Teşkilatlar bugünkü toplantıda, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ya da Elif Erbakan’ın aday olmasını istediklerini Erbakan’a iletecek.





Öte yandan Kurum’un YRP’yi ikna etmek için 9 Ocak’ta randevu aldığı, ancak partililerin “ittifak görüşmeleri nihayete ermediği” gerekçesiyle Kurum’un randevusunu iptal ettiği öğrenildi.