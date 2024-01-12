Samanyolu Haber /Gündem / Pazarlıkta son durum: Erdoğan'dan Erbakan'a yeni davet /12 Ocak 2024 15:25

Pazarlıkta son durum: Erdoğan'dan Erbakan'a yeni davet

AKP ile ipleri koparma noktasına gelen Yeniden Refah Partisi'nde gözler Fatih Erbakan'da. Teşkilatların Erbakan'a İstanbul için sürpriz bir aday önereceği konuşuluyor. Öte yandan son dakika bilgisine göre Erdoğan İle Fatih Erbakan'ın 15 Ocak'ta Saray'da görüşeceği belirtildi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ın Halk Tv ekranlarında yaptığı açıklamalar siyaset gündemine damga vurdu. Aydal siyaset gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaparak, YRP ve AKP arasındaki çıkmazlara değindi.

Bu gelişmelerin ardından gözler Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'a çevrildi.

SARAY'DA GÖRÜŞME
Erdoğan ile Fatih Erbakan'ın 15 Ocak'ta Saray'da görüşeceği belirtildi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Murat Kurum’u açıklamasının ardından partinin tutumu bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün partisinin İstanbul’daki genel merkezinde bir toplantı yapacak.

Kurum’un teşkilat geçmişi olmaması nedeniyle YRP tarafından desteklenmek istenmediği öğrenildi. Teşkilatlar bugünkü toplantıda, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ya da Elif Erbakan’ın aday olmasını istediklerini Erbakan’a iletecek.

Öte yandan Kurum’un YRP’yi ikna etmek için 9 Ocak’ta randevu aldığı, ancak partililerin “ittifak görüşmeleri nihayete ermediği” gerekçesiyle Kurum’un randevusunu iptal ettiği öğrenildi.
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