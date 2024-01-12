Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısında

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun küçük olması nedeniyle duruşma 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda görülüyor. Tutuklu sanık Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu toplam 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının görülmesine başlandı.



Duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük hazır bulundu. Müştekiler Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı katılırken, Arda Turan’ın ise mazeret sunduğu öğrenildi. Eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya, tanık olarak ifade vermek için mahkemeye geldi.





"ŞUBE MÜDÜRLERİNİN PARAYI İŞLETME YETKİSİ VAR"

Duruşmada Seçil Erzan'ın ifadesi dinlendi. 2010 yılında kuzeni Tanın Yılmaz ve eşinin parasını faize yatırarak bu işe başladığını anlatan Erzan, "2015 yılında annem ciddi bir beyin kanaması geçirdi. Bundan sonra anneme hassasiyetim arttı. O dönem Merve Tanın bana çok yardımcı oldu. 2016 yılından sonra babam ilgilenmemeye, Bozcaada'da yaşamaya başladı. Biz de annemle Çorlu'da yaşamaya başladık. Ben babamdan Tanın Yılmaz'ın dediği gibi dayak yemedim." dedi.

Hüseyin Eligül ve eşiyle annesinin rahatsızlığı döneminde tanıştığını söyleyen Erzan, "Hüseyin abi zamanla bana akrabalarının da paralarını getirmeye başladı. Bunları ben talep etmedim" dedi.

"İNSANLAR 'PARA PARA' DİYORLARDI"

Tutuklu sanık Seçil Erzan, "İnsanlar, 'Seçil'i gördüğümüzde gözümüze dolar geliyor', 'para, para' diyorlardı" dedi.

Erzan, "Benim tek amacım iyi bir banka müdürü olmaktı. İşim konusunda çok hırslıydım. Her şeyi işim olarak düşünüyordum" dedi.





"GELİRLERİNİN 10 KATI KAZANDILAR"





Hayatındaki herkesin hayat standartlarının yükseldiğini söyleyen Seçil Erzan, "Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3,5,10 katı kadar paralar kazanıyorlardı" dedi.





Evrim Pınar Güzel’den değerlendireceğini söyleyerek para aldığını anlatan Erzan, "İlk başta değerlendirdim. Ancak sonra değerlendirmeye çalıştım, değerlendiremedim. Aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu" dedi.





"HERKES YER İÇER, HESABI SEÇİL ÖDER"





Savunma yaparken sesi titreyen Erzan, "MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder" dedi. Erzan "Ben banka müdürü olmasaydım bu insanlar bana para vermezdi." ifadelerini kullandı.













"BELÖZOĞLU'NUN 800 BİN DOLARI SEMİH KAYA'YA GİTTİ"





Emre Belözoğlu'nun 800 bin dolarının Semih Kaya'ya gittiğini söyleyen Seçil Erzan, "Emre Belözoğlu’nun 800 bin dolarını Semih'e verdim. Emre Belözoğlu'ndan 3 parça halinde parayı aldım. Emre'den alınan parayı herkese dağıttım. 700 bin dolarını Barış'a verdim, Semih'e 800 bin dolar verdim. 250 bin doları Atilla Baltaş'a, 650 bin doları bir hekime gitti. Selçuk, Semih'i aradı teyit etti. Selçuk, Murat'ı getirdi böyle böyle herkes birilerini getirdi bana" dedi.





"İNSANLAR MAĞDUR OLDU ÖZÜR DİLERİM"





Semih Kaya'ya fazla para verdiğini ifade eden Erzan, "4.5 milyon dolar Semih'e fazla para verdim. Emre Çolak’ın parasının yüzde 80'i Fırat’a gitti. Arkada 10 tane koruma edecek, bana yardımcı olacak nüfuslu insanlar olurdu. İşimi geleceğimi kaybettim, insanlar mağdur oldu özür dilerim. Kim ne almış, çıkarsın herkesin parası ödensin" diye ifade etti.





"BANKA MÜDÜRÜ OLMASAYDIM İNSANLAR BANA PARA VERMEZDİ"





İnsanlarla arasının iyi olduğunu belirten Seçil Erzan, "Kişisel ilişkilerim de vardı müşteri ilişkisi de. Emre ile müşteri ilişkim vardı ancak Arda’yı tanıyordum, daha önceden yakın değildik para alışverişinden sonra yakınlaştık. Ben banka müdürü olmasaydım bu insanlar bana para vermezdi. Futbolcular ve yönetimle aram iyiydi. Ben kimseye kötülük yapmadım. Kötü insan olduğum için mi kar dağıttım bilinçli bir şekilde? Arda’nın aldığı saati beni darp ederek aldılar. Bana gelen hediyelerin hiçbirisini kullanmadım. Dolandırıcı değilim" ifadelerini kullandı.