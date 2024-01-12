7 binaya 4 bin 449 seçmen kaydedildi; AKP 1514 oyla kaybetmişti

Iğdır’ın Pir Sultan Abdal Mahallesi’nde bulunan üç karakola, Konaklı Mahallesi’nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü’nün iki binasına ve Konaklı Beldesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi’ne Iğdırlı olmayan, 2023 Genel Seçimlerinde farklı illerde oy kullanan 20’li yaşlarda 4 bin 449 kişinin kaydedildiği ortaya çıktı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre DEM Parti’nin Iğdır’da yaptığı incelemede elde edilen veriler bir araya getirildi. Buna göre Iğdır’a kısa süre içerisinde 4 bin 449 taşımalı seçmen getirildi. DEM Parti 2019 yerel seçimlerinde 1514 oy farkı ile Iğdır Belediyesi'ni kazanmıştı.





DEM Parti tarafından adres sorgulama dahil yapılan geniş kapsamlı çalışmada ortaya konulan veriler şöyle:







1 - Iğdır Merkez, Pir Sultan Abdal Mahallesi 831’inci Sokak'ta bulunan karakola, 20’li yaşlarda, Iğdırlı olmayan, 2023 genel seçimlerinde farklı illerde oy kullanan 1450 kişi kaydedildi.





2 - Iğdır Merkez, Pir Sultan Abdal Mahallesi, 833’ncü Sokak'ta bulunan karakolda, 20’li yaşlarda, Iğdırlı olmayan, 2023 genel seçimlerinde farklı illerde oy kullanan 1349 kişi kaydedildi.





3 - Iğdır Merkez, Pir Sultan Abdal Mahallesi, 832’nci Sokak'ta bulunan karakolda, 20’li yaşlarda Iğdırlı olmayan, 2023 genel seçimlerinde farklı illerde oy kullanan 21 kişi kaydedildi.





4 - Iğdır Merkez, Atatürk Mahallesi, Serdar Yücel Sokak'ta bulunan inşat halindeki binaya, 20’li yaşlarda, Iğdırlı olmayan, 2023 genel seçimlerde farklı illerde oy kullanan 798 kişi kaydedildi.





5 - Iğdır Merkez, Konaklı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasına, Iğdırlı olmayan, 2023 genel seçimlerde farklı illerde oy kullanan 376 kişi kaydedildi.





6 - Iğdır Merkez, Konaklı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına, Iğdırlı olmayan, 2023 genel seçimlerde farklı illerde oy kullanan 357 kişi kaydedildi.





7 - Iğdır Merkez, Halfeli Beldesi, Özvatan Mahallesi, Mevlana Caddesi’nde bulunan Aile Sağlık Merkezi’ne, sadece 21’i Iğdırlı olan, 2023 genel seçimlerinde farklı illerde oy kullanan 98 kişi kaydedildi.





YILMAZ HUN: HAYATLARINDA IĞDIR'A GELMEMİŞ KİŞİLER

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında AK Parti'yi hileli yöntemler kullanmakla suçlayarak şunları dedi:





"AKP’nin Kürt illerinde bu kadar aciz duruma düşmesine bir kez daha şahit oluyoruz. AKP iktidarı seçimle alamadığı belediyelerde Iğdır ilimiz de dahil olmak üzere taşımalı seçmen hilesine başvurmaktadır. Taşıdıkları seçmenlerin çoğu yurt dışında yaşıyor. Bu insanlar hayatında Iğdır'a gelmemiş ve bu kenti görmemişlerdir Bu şekilde Iğdır Belediyesini almaya çalışıyorlar. Bu kent kayyımla yönetiliyor. Iğdır kayyımı bu kentin topraklarını satışa çıkarmıştır. Yüzyıldır satılmayan arazileri kendi sermayedarlarına peşkeş çekiyorlar. Iğdır Valisi'nin bir karar vermesi gerekiyor. Bu kentin valisi mi, yoksa AKP il başkanı mı? Sanki bu kentte sadece AKP varmış gibi AKP İl Başkanını yanına alıp açılışlara gidiyor. Bu kentin valisi siyasetle yol yürütmek istiyorsa istifa etsin gelsin partimizin karşısında aday olsun. Halk iradesi bakalım hangimizi seçecek. Bu halk AKP’den mi yana yoksa DEM Parti’den mi yana herkes biliyor."