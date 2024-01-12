Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Oğan’la ilgili şok bir iddia daha! /12 Ocak 2024 15:43

Sinan Oğan’la ilgili şok bir iddia daha!

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce emekli maaşı ile geçindiğini söyleyen ancak seçimden sonra aldığı iddia edilen ve yine iddiaya göre değeri 90 milyon TL'yi bulan mülkleriyle tartışma konusu olan Sinan Oğan'ın, 30 milyon TL'lik bir arazi daha aldığı öne sürüldü. Oğan'ın seçimden sonra edindiği mülklerin toplamının 120 milyon TL'yi bulduğu ileri sürülüyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda AKP'li Erdoğan’a destek veren Sinan Oğan’ın Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Ballıkpınar Mahallesinde seçimden sonra yaklaşık 30 milyon değerinde 6 dönüm arazi daha aldığı, bulunduğu bölgedeki arsaların planlarını hukuksuz bir şekilde değiştirdiği, karayollarına ait yolu da yaptırdığı kapıyla kapatıp zimmetine geçirdiği iddia edildi.

Oğan’ın kapattığı iddia edilen yolun bitişiğindeki arsanın ise yakın arkadaşı AKP Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait olduğu öğrenildi. İddiaya göre Oğan seçim sonrası toplamda 120 milyonluk yeni mülk edinmiş oldu.

Oğan, seçim sürecinde emekli maaşıyla geçindiğini savunmuştu.

SEÇİM SONRASI 120 MİLYONLUK MÜLK İDDİASI
Veryansın TV’den Erdem Atay ve Eray Çelebi’nin özel haberine göre; seçim çalışmaları sırasında emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Sinan Oğan’ın seçim sonrası 90 milyonluk mülk alımı daha önce iddia edilmişti. Oğan'ın yine Gölbaşı’ndan 30 milyonluk malikane, aynı ilçeden tarla vasfında henüz imara girmemiş 30 milyonluk arazi ve Çankaya Beysu Konakları’ndan 1 milyon dolar değerinde ev satın aldığı ileri sürülmüştü. İddia edilenlere göre Sinan Oğan böylece seçim sonrası toplamda yaklaşık 120 milyonluk yeni mülk edinmiş oldu.

Haberde Oğan’a ait olduğu iddia edilen, Oğan’ın satın almak için girişimlerde bulunduğu ve AKP’li Alagöz’le komşu olduğu parsellerin bilgisine de yer verildi.

Sinan Oğan’ın villasının bulunduğu ada ile Cantürk Alagöz’ün arsalarının bulunduğu ada arasındaki devlete ait yolu bir kapı ile kapattığı ileri sürüldü. Kapının izinsiz konulduğu, halkın kullanmakta özgür olduğu yolu kullanamadığı iddia ediliyor.

“PLANA SADIK KAL” SLOGANIYDI
Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda “plana sadık kal” diyerek Erdoğan’ı desteklemesi ve seçim sonrası büyük bir servet edindiğinin ortaya çıkması sosyal medyada “plana sadık kal serveti katla” eleştirilerini de beraberinde getirdi.
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