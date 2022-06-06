Samanyolu Haber /Gündem / 'Sürtük’ anketinden çıkan sonucu yorumladı: 'Sorun hepimizin düşündüğünün ötesinde…” /06 Haziran 2022 17:57

'Sürtük’ anketinden çıkan sonucu yorumladı: 'Sorun hepimizin düşündüğünün ötesinde…”

Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı (SODEV) ve AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcileri için kullandığı 'sürtük' ifadesiyle ilgili yaptıkları anketin sonucunu paylaştı.

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AKSOY araştırmanın 'sürtük' anketinden dikkat çekici bir sonuç çıktı. Ankete göre 'sürtük' ifadesini toplumun yüzde 39’u “doğru” buluyor. İfadeyi yanlış bulanların oranı ise yüzde 50,8. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Aksoy “Bu tabloya baktığımızda; AKP’nin ülkede yaratmış olduğu ağır tahribatı ve temelinden sarstığı toplumsal barışın sonuçlarını görmekteyiz” diyen Aksoy, şunları kaydetti:

“Ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından dillendirilen bir hakarete verilen desteğin oranı yüzde 39… Sıklıkla ifade ettiğim üzere, ilk seçimde iktidarın değişeceğine, sosyal demokrat bir iktidara kavuşacağımıza inancım tam. Bir özeleştiri de yaparak belirteyim ki, iktidar değişikliğini her ele aldığımızda içinde bulunduğumuz ekonomik sorunları konuşuyoruz. Fakat bu tablo bize ekonomik sorunlar kadar büyük bir toplumsal barış sorununu karşımızda bulacağımızı gösteriyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı bir vatandaş grubuna ağır hakaretlerden birini ediyor ve toplumdan yüzde 39 destek alıyorsa sorun hepimizin düşündüğünün ötesinde…”

Anket sonuçları şöyle:


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